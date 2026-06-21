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Javier Milei presentará a su nuevo vocero en la Casa Rosada: la agenda

El mandatario nacional formaliza el nombramiento de Adrián Ravier en un acto oficial, seguido por un evento político clave para su entorno cercano.

Ravier mantiene una relación académica y política de larga data con Milei.Ravier mantiene una relación académica y política de larga data con Milei.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, presentará formalmente en sociedad a su flamante vocero Adrián Ravier, con dos eventos de importancia esta semana.

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Se espera que este lunes el mandatario nacional haga oficial el nombramiento con la toma de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La agenda

Un día después, Milei encabezará un acto de la Fundación Faro, el "think tank" que lidera el asesor Santiago Caputo. El evento, que contará con la militancia libertaria, servirá como marco para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier.

Las dos presentaciones también servirán para que Milei haga equilibrio entre las dos grandes vertientes de su entorno: en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la Fundación Faro con Caputo.

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El gesto de Milei hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce apenas días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Alejandro Ramírez —un funcionario alineado con Karina Milei—, iniciara una investigación sobre el financiamiento de la entidad. Esta decisión política impactó de lleno en la tropa del asesor presidencial, conocida como "Las Fuerzas del Cielo".

Adrián Ravier: el economista liberal que Milei eligió para ser el nuevo vocero presidencialAdrián Ravier, el economista liberal que Milei eligió para ser el nuevo vocero presidencial

El apuro de la Casa Rosada por formalizar la asunción de Ravier responde también a la necesidad de reordenar la comunicación oficial tras la salida de Manuel Adorni, que mantiene su cargo como jefe de Gabinete, pese a las críticas externas e internas.

Además, Milei quiere dejar ordenado el tema antes de emprender una nueva agenda internacional.

Adrián Ravier: el economista liberal que Milei eligió para ser el nuevo vocero presidencialAdrián Ravier, el economista liberal que Milei eligió para ser el nuevo vocero presidencial.

El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a Estados Unidos para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

La semana de Ravier

Según señalaron fuentes oficiales, se espera que este lunes comience un breve período de transición entre el equipo de Manuel Adorni y el de Ravier en la vocería.

Se espera que la primera conferencia de prensa del pampeano se lleve a cabo la próxima semana en Casa Rosada.

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