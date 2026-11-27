La provincia de Santa Fe "está dispuesta" a sumarse a la mesa de conversación que ha planteado el gobierno nacional para discutir la posible eliminación del Impuesto de Sellos. Así lo confirmó a El Litoral el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares.
Eliminación de Sellos: Santa Fe acepta sentarse a la mesa de discusión que propone Nación
La idea de la Casa Rosada fue deslizada en una reunión del Consejo Federal de Impuestos. A cambio de la quita del tributo, se ofrecerían mecanismos de compensación. Pablo Olivares dijo que se sumarán a esa "mesa de trabajo".
El funcionario explicó que hasta el momento, la moción de la Casa Rosada se ha limitado a una expresión vertida por los funcionarios nacionales en el marco de una reunión de la Comisión Federal de Impuestos.
"En ese ámbito – dijo Olivares-, se informó acerca de la idea de constituir una mesa de trabajo junto a las provincias, con la intención de ir hacia la eliminación del Impuesto de Sellos, y planteando como contrapuesta, la posibilidad de que el Estado Nacional compense parte de esos recursos. Hasta aquí, es una invitación a una mesa de trabajo", explicó.
- ¿Santa Fe se sumaría a esa discusión?
- Por supuesto que nosotros como gobierno provincial accederemos a esa invitación y a trabajar en esa agenda. Y si vemos que hay avances que sean convenientes tanto para el contribuyente santafesino como para el resto de los ciudadanos respecto de sus necesidades, veremos si podemos llegar a algún acuerdo.
- ¿Si hay compensación, podría Santa Fe sumarse?
- Primero tenemos que ver cuáles son las condiciones porque hasta ahora, ha sido una invitación a una agenda de trabajo con esa idea. No sabemos cuáles son los instrumentos, las condiciones, la temporalidad...
Por lo pronto es acceder a esa invitación para poder orientar un propósito de llegar a un acuerdo en el caso que se cubran todas las demás cuestiones jurídicas que necesitamos tener. Más allá de eso, y mientras avance el diálogo con Nación, ya estamos quitando el impuesto de Sellos en la provincia en muchas operaciones.
- En otro orden, para algunos especialistas, el país ya entró en recesión… ¿Para usted también es así?
- Estamos ante dos trimestres con una evolución concreta. Creo que lo que primero tenemos que mirar es hacia dónde apuntamos de aquí en adelante. Creo que en las condiciones en las que está la coyuntura económica, centrarnos en una discusión estrictamente técnica o econométrica, por usar un término impropio, no conduce.
Creo que lo que tendríamos que estar pensando es si va a haber una reactivación económica y, fundamentalmente, más que reactivación económica, creación de empleo. Hacia ahí creo que deberíamos estar reorientando el foco en la política pública de Santa Fe; lo estamos haciendo allí.
Y no perdemos las esperanzas de que haya una reactivación. En lo que nos corresponde hacer, que es en la política sectorial, lo estamos poniendo en práctica. Nosotros estamos enfocándonos en lo que está por venir.
- Respecto de la reactivación, ya pasaron 3 años ¿Hay margen aún o el optimismo se va acotando?
- Siempre hay margen para que las cosas mejoren. Creemos que en algún momento van a mejorar; sí sabemos que se ha extendido el proceso en el que esperábamos que hubiese una reactivación. Sabemos que hubo una caída en el 2024, en el 2025 una recuperación; que el 2026 arrancó con una recuperación importante en el primer semestre y luego vimos estos dos trimestres consecutivos donde hubo caída.
Sí creemos que el 2027 deberían darse condiciones para sobre todo apuntar a la creación de empleo, que es donde hoy también están las principales prioridades e inquietudes del día a día de la población.