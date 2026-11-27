Propuesta del gobierno nacional

Eliminación de Sellos: Santa Fe acepta sentarse a la mesa de discusión que propone Nación

La idea de la Casa Rosada fue deslizada en una reunión del Consejo Federal de Impuestos. A cambio de la quita del tributo, se ofrecerían mecanismos de compensación. Pablo Olivares dijo que se sumarán a esa "mesa de trabajo".