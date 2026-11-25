El gobierno provincial presentó a la prensa su proyecto de Ley Tributaria 2027 que envía a la Legislatura en los próximos días, con un amplio abanico que comprende a creadores de puestos de trabajo, consumidores de bienes por comercio electrónico, ahorristas bancarios e incluso sobre los planes de entidades de todo tipo, incluso de billeteras virtuales, para refinanciar deudas de morosos.
Santa Fe presenta más beneficios y descuentos en impuestos para 2027
No se tocan alícuotas. Sigue el descuento del 100% de los salarios de nuevos trabajadores en blanco sobre Ingresos Brutos, lo mismo que con la energía eléctrica. Quitas en transferencias de comercio electrónico y se elimina para los ahorristas bancarios, incluso los morosos.
En la Sala Auditorio de Casa de Gobierno el ministro de Economía, Pablo Olivares y su par de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentaron la norma que se elabora cada año para actualizar los gravámenes con importantes quitas.
Todas las medidas tienden a "hacer más competitiva" la economía santafesina, con el norte principal de que se cree trabajo declarado, en blanco, que cumpla con las leyes laborales vigentes. Un apartado especial está dedicado a flamante Fondo de Asistencia Laboral que, como en otras provincias, no será gravado.
Puccini subrayó que para 2026 se habían proyectado bajas al sector productivo en general por 80 mil millones, cuando se presentaron estas medidas. Y que finalmente han permitido a las empresas santafesinas ahorros que llegan a los 110 mil millones que "el Estado deja de recaudar sobre el sector productivo y las familias santafesinas", destacó.
Explicó que en el año en curso "las Pymes que usaron las herramientas fiscales pudieron alcanzar un alivio fiscal en Ingresos Brutos (IIBB) de entre 2,93 a 1,75, y esos son los datos concretos de lo que logramos con la baja de los impuestos".
Subrayó que en general para 2027 se espera una transferencia de recursos del Estado a los privados del orden de los 175 mil millones de pesos con bajas de alícuotas, descuentos mayores en ingresos brutos, energía e inversiones y la eliminación del Impuesto a los Sellos en parte de las operaciones financieras.
Habrá además, "descuentos en IIBB sobre el sector de la logística que busca hacer de Santa Fe un hub logístico".
Puccini afirmó que la norma propuesta "no surge de un escritorio" y felicitó a "todo el equipo" de ambos ministerios y de las mesas de análisis tributario, un ejemplo que muchas provincias toman de Santa Fe, expresó. "Tenemos -afirmó- un ida yvuelta con el sector productivo".
Competitividad y empleo
El ministro Olivares fue directo al objetivo de mejorar la competitividad de las empresas santafesinas y la promoción de sus inversiones. Y explicó que se busca así crear empleo de calidad, formal. "Se mantiene la disposición de 2026 que permite a las empresas que por cada nuevo trabajador en blanco se pueda deducir el "el 100% del valor de su salario", mediante descuentos en Ingresos brutos
"Hoy tenemos datos concretos de esa medida: fueron incorporados 10.488 nuevos empleados en el sistema formal de trabajo, cuyo valor salaria total sumó 38.714 millones y gracias a esta medida, sus patrones, las empresas que los tomaron, se ahorraron esa suma en descuentos sobre ingresos brutos", explicó Olivares.
Mercaderías y consumos
El funcionario dijo que habrá descuentos para el sector de la logística y que se abarcará al transporte de mercaderías en general y también al traslado de bienes finales para los consumidores que eligen el comercio electrónico.
"El e-commerce es hoy un componente relevante en los patrones de consumo para los consumidores y buscamos que haya menores costos para sus compras", proyectó el ministro respecto del posible traslado de esas ventajas competitivas para las empresas de transporte de mercaderías para que, finalmente, lleguen los esfuerzos fiscales al comprador.
La idea es que una baja en los costos generales de la actividad logística pueda repercutir en precios. "La alícuota de Ingresos Brutos pasa del actual 4,5% a sólo el 2%", en función "del personal ocupado en la Provincia de Santa Fe".
El sistema de descuentos impositivos premia a las compañías nacionales que elijan la provincia para sus nodos de distribución. "Será un descuento con una alícuota de hasta el 2% para las empresas que operen en Santa Fe, y para las demás compañías nacionales en proporción a los empleos creados" en el mapa de la bota.
Energía eléctrica
Continuará el año próximo la deducción de energía eléctrica sobre ingresos brutos que está vigente desde que comenzó 2026 "y ya tenemos números sobre lo que ha sucedido en lo que va del año: hay más de 5.000 industrias y comercios que optaron por deducir el costo de su energía eléctrica de Ingresos Brutos lo que le ocasionó al sector privado un ahorro de 27.000 millones de pesos", indicó.
"No lo vemos como una pérdida para el Estado Provincial, sino que esa masa de dinero quedaron en la actividad económica santafesina en turismo, industrias y comercios", subrayó.
Por otra parte, los descuentos sobre Ingresos Brutos se mantienen para las actividades de cuidados de personas. Los prestadores de Servicios de Discapacidad con Alojamiento podrán pagar hasta el 50% de Ingresos Brutos deduciendo el costo de la energía eléctrica santafesina.
Y los prestadores de Servicios de Atención a Ancianos, Menores y/o Mujeres con alojamiento podrán pagar hasta el 30% de Ingresos Brutos deduciendo el costo de la luz.
Producciones audiovisuales
Se agregan otros descuentos que estarán vigentes a partir del año próximo, siempre respecto de Ingresos Brutos: se lo elimina para los créditos hipotecarios, los préstamos en el marco de programas productivos, los préstamos prendarios para adquisición de vehículos para servicio de transporte de personas y los préstamos para precancelar deudas de morosos.
Es la posibilidad de que sea un banco, una billetera digital o una mutual cuando baje la tasa de interés a las personas en mora haya en el número final además una quita de IIBB", detalló.
"Queremos que Santa Fe sea elegida para distintas actividades, para que haya más inversiones", expresó y destacó que se sostiene como en 2026 la decisión de otorgar un crédito fiscal equivalente al impuesto a los IIBB incluido en las compras de bienes y servicios realizadas en Santa Fe para los eventos y espectáculos a realizarse en la provincia.
"Ya hemos visto que hubo unos 60 eventos que vinieron a realizarse aquí y seguramente no lo hubieran hecho sin ese beneficio. Ahora extendemos la misma medida para los productores audiovisuales", comentó.
"Otra importante medida para el uso de la infraestructura portuaria y aeroportuaria santafesina consiste en eximir de IIBB a los despachantes de aduana y otros servicios complementarios para operaciones de comercio exterior". De esa manera "incentivamos que las actividades de exportación y de importación se realicen desde aquí".
Agro, industrias y comercios
El sector agropecuario goza de una lista de ocho medidas en su favor, además de la creación en el proyecto de ley de Presupuesto con media sanción del Senado, de un Fondo de Infraestructura (financiado con la totalidad de la parte proporcional del inmobiliario rural que corresponde a la provincia).
El campo "no paga Ingresos Brutos; la maquinaria agrícola no paga Patente; el descuento en Inmobiliario Rural para pequeños productores que exploten su propio campo va de 30% a 50% de descuento según cantidad de hectáreas y la ubicación geográfica; no pagan impuestos de sellos por alquileres rurales, por contratos asociativos de producción tambera, y por el crédito fiscal para arrendatarios.
Y los beneficios van del 30% al 50%, según ubicación geográfica del campo, con un tope según la cantidad de hectáreas del propietario.
Se busca dar "más competitividad para la industria santafesina bajando un 30% IIBB, deduciendo el costo de la energía y para 2027 "se incorporan a este beneficio los Servicios Industriales". En lo que va del año hubo más de 6 mil solicitudes que implicaron ahorros al sector del orden de los 7.100 millones de pesos.
Comercios Pymes
En cuanto a los pequeños comercios, "queremos además que llegue a oídos de cada uno de los comercios de Santa Fe y Pymes que buscamos que se baje su alícuota actual del 4% al 2%, para quienes facturan hasta 400 millones de pesos", adelantó.
No pagarán Impuesto de Sellos: refinanciación por préstamos para personas físicas en mora; contrato de alquiler vivienda única; créditos hipotecarios destinados a vivienda única; alquileres rurales; alquileres de inmuebles comerciales de micro y pequeños comercios; contratos asociativos de producción tambera y la refinanciación de tarjetas de crédito.
No habrá cambios de alícuotas en Patentes que tendrán "un incremento final menor al 5%" o incluso de menos impacto. Se quita IIBB a la llamada venta del primer lote, tal como hoy rige por un nuevo departamento, para cuando se desarrollen emprendimiento urbanos o parques industriales.