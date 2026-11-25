Ley Tributaria

Santa Fe presenta más beneficios y descuentos en impuestos para 2027

No se tocan alícuotas. Sigue el descuento del 100% de los salarios de nuevos trabajadores en blanco sobre Ingresos Brutos, lo mismo que con la energía eléctrica. Quitas en transferencias de comercio electrónico y se elimina para los ahorristas bancarios, incluso los morosos.