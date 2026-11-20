El gobierno nacional trasladó a las provincias una propuesta para eliminar el Impuesto de Sellos, pero les pidió que financien la mitad de la rebaja.
Nación ofrece eliminar Sellos, con las provincias pagando la mitad de la rebaja
Caputo propone compensar el 50% de la recaudación que resignen las jurisdicciones que supriman el tributo. En Santa Fe, ese esfuerzo equivaldría a casi $173.000 millones sobre lo presupuestado para 2026. Aún no se conocen los plazos ni la fórmula del reintegro.
El planteo se presentó este viernes ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI), reunida en San Juan. Lo expusieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria. Por Santa Fe participó el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, en representación del ministro de Economía, Pablo Olivares.
"Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran", anunció Luis Caputo. El ministro vinculó la iniciativa con la estrategia económica del Ejecutivo: "Un shock de oferta negativo como el que estamos viendo, se combate con baja de impuestos y regulaciones".
Sellos es un tributo provincial que grava la instrumentación de determinados actos y contratos onerosos, como operaciones inmobiliarias, alquileres o préstamos, según las disposiciones y exenciones de cada jurisdicción. Su eliminación requiere decisiones de las provincias, que son las que lo cobran.
Cuánto debería resignar Santa Fe
El presupuesto provincial de 2026 estima ingresos por Sellos de $345.739 millones. Si se aplicara sobre esa cifra el reparto propuesto por Nación, Santa Fe resignaría alrededor de $172.870 millones anuales y el Tesoro nacional cubriría una suma equivalente.
Se trata de una simulación sobre recursos presupuestados, no de una estimación oficial del costo de la reforma. Tampoco está definido si la compensación se calcularía sobre lo efectivamente recaudado, un ejercicio de referencia o una fórmula de actualización.
El monto representa aproximadamente el 5% de los ingresos tributarios de origen provincial previstos para este año. El eventual beneficio para contribuyentes y empresas, por la reducción del costo de sus operaciones, tampoco fue cuantificado.
El 3 de noviembre, ante la Unión Industrial Argentina, Caputo había calificado a Sellos como un impuesto "tremendamente nocivo para la industria". Entonces precisó las condiciones del ofrecimiento: "A aquellas provincias adheridas al RIGI y al REOR vamos a ofrecerles pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que resignen la otra mitad".
Santa Fe ya adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, a mediados de este año, al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). Cumple, en principio, los dos requisitos mencionados, aunque eso no supone una aceptación de la oferta.
Una negociación todavía sin letra chica
Cuando Caputo anticipó la propuesta, fuentes del Ministerio de Economía santafesino habían señalado a El Litoral: "No nos anticiparon nada del tema y tampoco nos llegó ninguna propuesta del Ministerio de Economía de la Nación".
La presentación del viernes constituye un avance respecto de aquel anuncio. Sin embargo, no se difundió un documento que permita establecer durante cuánto tiempo Nación pagaría su mitad, cómo se determinaría el monto, cuándo comenzaría a transferirse o qué sucedería si la recaudación del tributo cambiara.
La discusión llega, además, mientras la Provincia prepara su política tributaria para 2027. Olivares había anticipado que el proyecto mantendría las alícuotas: "No habrá incrementos de carga tributaria". Eliminar Sellos abriría una decisión diferente, con efectos tanto para los contribuyentes como para las cuentas públicas.
El escenario tampoco es favorable para la recaudación provincial. Según un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre enero y agosto los impuestos propios de provincias y CABA cayeron 3,2% interanual en términos reales. En Sellos, la contracción fue del 7,4%.
El esfuerzo fiscal se distribuiría así en un contexto de menores recursos, mientras el Gobierno busca reducir costos para dinamizar la actividad económica. Lo que todavía debe explicar Nación es si la compensación sería permanente o si las provincias terminarían afrontando, con el tiempo, una porción mayor de la rebaja.