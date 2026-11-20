Puja fiscal

Nación ofrece eliminar Sellos, con las provincias pagando la mitad de la rebaja

Caputo propone compensar el 50% de la recaudación que resignen las jurisdicciones que supriman el tributo. En Santa Fe, ese esfuerzo equivaldría a casi $173.000 millones sobre lo presupuestado para 2026. Aún no se conocen los plazos ni la fórmula del reintegro.