Partió desde Sauce Viejo a Perú la primera exportación de una empresa santafesina

El Aeropuerto de Sauce Viejo, un pilar fundamental en la logística provincial, fue testigo de un hito histórico este martes: la primera exportación internacional bajo el régimen simplificado "Exporta Simple". Una empresa santafesina, Lipomize SRL, especializada en el desarrollo de ingredientes dermocosméticos, realizó un envío con destino a Lima, Perú.
La operación consistió en el envío de 4 bultos con un peso total de 59 kilogramos. Martín Díaz, socio fundador de Lipomize SRL, subrayó que “para ganar competitividad esta herramienta es clave porque redujimos en más de un 50 % el costo", en comparación con un despacho tradicional desde el aeropuerto de Ezeiza.
“Desde 2021 implementamos un plan de internacionalización y certificamos normas. Hoy exportamos a más de 10 países. Nuestros envíos son de pequeño volumen, con altísimo valor agregado, pero con tarifas aéreas muy costosas al tener que salir por Ezeiza”, especificó Díaz.
Sauce Viejo, un hub logístico en crecimiento
El exitoso embarque de Lipomize consolida a Sauce Viejo como una plataforma logística clave para las pymes santafesinas. La habilitación de los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario para operar bajo el régimen "Exporta Simple" elimina la necesidad de despachar desde Ezeiza, permitiendo a empresas, emprendedores y cooperativas exportar de manera ágil y con costos reducidos, sin necesidad de estar registrados como exportadores.
Este hito coincide con importantes novedades para el aeropuerto, como el anuncio de nuevas frecuencias a Buenos Aires y la incorporación de vuelos directos a Iguazú y Salta.
