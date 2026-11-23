Liderazgo femenino

“Patricia García hizo historia”, destacó Fernanda Castellani

La empresaria argentina, Patricia Garcia, cordobesa de nacimiento y rosarina por elección, alcanzó la presidencia mundial de la Red Mundial de Mujeres Empresarias. La diputada Fernanda Castellani celebró su reconocimiento en el Congreso de la Nación y presentó un proyecto para distinguirla en la Legislatura santafesina.