Patricia García alcanzó un logro histórico para el liderazgo empresarial femenino: se convirtió en la primera mujer latinoamericana en asumir la Presidencia Mundial de FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales), una organización internacional que reúne a mujeres empresarias de todo el mundo y promueve el desarrollo empresarial, el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades.
“Patricia García hizo historia”, destacó Fernanda Castellani
La empresaria argentina, Patricia Garcia, cordobesa de nacimiento y rosarina por elección, alcanzó la presidencia mundial de la Red Mundial de Mujeres Empresarias. La diputada Fernanda Castellani celebró su reconocimiento en el Congreso de la Nación y presentó un proyecto para distinguirla en la Legislatura santafesina.
Su designación constituye un reconocimiento a su trayectoria y abre nuevas oportunidades para proyectar el liderazgo de las mujeres latinoamericanas en el ámbito económico y empresarial, y en el marco de este acontecimiento, la diputada provincial Fernanda Castellani acompañó el reconocimiento realizado en la Cámara de Diputados de la Nación.
“Cuando una mujer llega a un lugar de liderazgo, abre el camino para que muchas otras también puedan llegar. Hoy Patricia es una referente para las nuevas generaciones.”, expresó Castellani al referirse al logro de García.
Además, la legisladora presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de resolución para otorgarle un Diploma de Honor, en reconocimiento a su designación.
La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo que Castellani viene desarrollando para reconocer y poner en valor a mujeres líderes de distintos ámbitos. Entre otras actividades, recientemente acompañó el Congreso de Mujeres Agropecuarias, un espacio destinado a visibilizar el protagonismo femenino en el desarrollo productivo.
“El recorrido de Patricia García demuestra que el talento, la capacidad de liderazgo y el trabajo de las mujeres argentinas pueden alcanzar proyección internacional. Su logro trasciende lo individual: representa una oportunidad para que muchas otras mujeres encuentren nuevos espacios de participación, crecimiento y liderazgo” reafirma la Diputada Fernanda Castellani.