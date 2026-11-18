En la Legislatura

Castellani propone diversos proyectos para acompañar a quien atraviesa una crisis de salud mental

La diputada provincial Fernanda Castellani presentó dos proyectos para que, después de un intentode suicidio, haya un turno asignado, un llamado a las 24 y a las 72 horas y un equipo que salga abuscar a quien no llegue. “No hace falta una gran inversión. Hace falta decisión política”, afirmó.