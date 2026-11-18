Hay un momento que puede cambiarlo todo: las horas y los días que siguen a una crisis. Es ahí donde la diputada provincial Fernanda Castellani pone el foco de dos proyectos de ley presentados en la Legislatura, con una idea simple: que nadie vuelva a su casa después de un intento de suicidio sin un turno ya asignado y sin que alguien lo llame.
Castellani propone diversos proyectos para acompañar a quien atraviesa una crisis de salud mental
La diputada provincial Fernanda Castellani presentó dos proyectos para que, después de un intentode suicidio, haya un turno asignado, un llamado a las 24 y a las 72 horas y un equipo que salga abuscar a quien no llegue. “No hace falta una gran inversión. Hace falta decisión política”, afirmó.
“El suicidio se puede prevenir, y lo que pasa en las primeras horas y los primeros días después de una crisis importa muchísimo”, explicó la legisladora. “Después de una crisis, el alta no puede ser el final de la atención. Tiene que ser el principio del acompañamiento.”
Una urgencia que se puede evitar
Para Castellani, el problema no es solo la magnitud del dato sino la falta de respuesta. En 2025 se quitaron la vida 448 personas en Santa Fe, según el informe de gestión del Ministerio Público de la Acusación, la primera vez que la provincia hace público este número. Es la principal causa de muerte violenta (46,5 %), por encima de los siniestros viales (306) y de los homicidios dolosos (210).
“Si pasara en la ruta, ya tendríamos semáforos, controles y campañas. Con las vacunas, el Estado va a buscar a la gente. Con esto, no. Seguimos esperando que la persona se arregle sola, y no tiene por qué ser así”, sostuvo.
El panorama es similar en el país: el Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación registró 5.209 casos en 2025, un 22,6 % más que el año anterior, y en 2024 el 45 % correspondió a jóvenes de 15 a 34 años. En Santa Fe, entre 2021 y 2024, la tasa en adolescentes de 10 a 19 años fue de 7,2 cada 100.000, frente a 5,9 del promedio nacional (UNICEF).
Qué cambia con los proyectos
La propuesta más concreta es el Protocolo de seguimiento y atención de externación por intento de suicidio, que apunta a que el alta deje de ser un punto final:
- Antes de salir, la persona es evaluada por un equipo de psicología, psiquiatría y trabajo social.
- Se crea el “turno protegido”: nadie se va “a la deriva”, sin un turno de seguimiento asignado.
- Un llamado o contacto presencial a las 24 horas y otro a las 72 horas.
- Un turno ambulatorio dentro de los 7 días. Si la persona no llega, el equipo la busca.
- Al menos una consulta por mes durante los primeros seis meses.
- Un referente de cuidado y un plan acordado con la persona para una eventual nueva crisis.
- En niñas, niños y adolescentes, trabajo con la familia y la escuela, cuidando que no haya estigmatización.
- Un enfoque exclusivamente sanitario: el intento de suicidio no es un delito ni se judicializa.
El segundo proyecto, la Ley Provincial de Prevención del Suicidio, Atención Integral y Seguimiento Posterior al Alta, construye el marco para sostenerlo: un sistema provincial con capacitación para quienes están en la primera línea, escuelas y centros de salud trabajando juntos, un referente responsable en cada hospital y atención también en los pueblos chicos y las zonas rurales, incluso a distancia. Además, prevé informes públicos, sin datos personales, para evaluar cómo se avanza.
Ambas iniciativas se apoyan en la Ley Nacional 27.130 y en la Ley de Salud Mental 26.657, y se articulan con el Programa de Prevención del Suicidio de la provincia: no lo reemplazan, lo fortalecen.
“No hablamos de grandes presupuestos. Hablamos de que alguien llame, de que haya un turno y de que a nadie lo dejemos solo”, remarcó Castellani, y pidió que el tema se trate “como lo que es: una prioridad de salud pública”. Y cerró: “El suicidio se puede prevenir. Lo que no se puede es seguir mirando para otro lado.”
Si vos o alguien que querés la está pasando mal, hablalo.
Pedir ayuda no es debilidad. Nadie tiene que atravesar esto solo.
- Salud Mental Responde: 0800-333-1665, las 24 horas, todos los días.
- Línea de salud mental de la provincia: 0800-555-6549.
- Centro de Asistencia al Suicida: 135 (desde el área metropolitana de Buenos Aires) [opcional].
- En una urgencia, acudí a la guardia más cercana.