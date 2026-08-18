Cómo afecta a personas mayores

La soledad no deseada es un nuevo desafío para las políticas públicas

Ruptura de lazos comunitarios y aislamiento sumados a una situación de vulnerabilidad económica y de derechos son componentes de una situación muchas veces invisibilizada. La tecnología como herramienta “bifronte”. Estrategias frente a un fenómeno que crece en la región y en el mundo.