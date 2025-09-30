Números de la polémica

Pobreza: para Victoria Tejeda, las cifras del Indec "no son correctas"

La ministra de Desarrollo Social objetó los guarismos nacionales que denotan, en teoría, un descenso de la pobreza e indigencia. Reveló que se ha incrementado notablemente el pedido de asistencia alimentaria de parte de centros de jubilados, así como de medicamentos y fondos para trámites de salud.