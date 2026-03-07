Problemática de fondo

Santa Fe pagó 152 millones de pesos por el traslado de penitenciarios a Piñero

Fue por la ampliación del servicio, entre los meses de julio y diciembre de 2025. Los agentes – alrededor de setenta- partían desde la Terminal de Ómnibus hasta el penal, ida y vuelta. Ello, ante la falta de personal que resida en el sur de la provincia.