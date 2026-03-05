Preocupa la caída en términos reales de la recaudación de la provincia
Por segundo mes consecutivo, los ingresos se mantuvieron por debajo de la inflación. Así lo confirmó el ministro de Economía, Pablo Olivares. Aun así, el funcionario garantizó que se sostendrán inversiones y política salarial.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, admitió que "por segundo mes consecutivo este año, la recaudación ha caído en términos reales por debajo de la inflación". Según explicó el funcionario en diálogo con la prensa, "cuando se mide febrero de 2026 contra febrero de 2025, el porcentaje de aumento ha estado por debajo de la inflación. Y cuando se mide el acumulado del bimestre, pasa lo mismo. Esto significa – explicó- que los recursos con los que cuenta el Estado están cayendo con respecto a la inflación".
Ministerio de Economía, Pablo Olivares.
Aún así, aseguró que se están respetando los compromisos asumidos desde el estado tanto en materia de inversión pública como de compromisos salariales. "Ratificamos el compromiso que tenemos desde el propio estado principalmente para sostener la inversión y fundamentalmente para reforzar la atención de los que más necesitan. Y aquí – explicó- estamos incluyendo a los que demandan un servicio como el de salud, a los que demandan el servicio como educación, a los que demandan contenciones sobre todo de servicio alimentario".
En el mismo contexto, Olivares mencionó la política salarial que el gobierno termina de resolver en el ámbito de las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes. "Hemos otorgado aumentos que, incluso, están por encima de la inflación, hasta con recursos propios que están cayendo por debajo de esos registros", sostuvo.
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, junto al gobernador Pullaro.
Sobre el particular y consultado sobre el cierre de la discusión salarial, ratificó que la propuesta de mejora será liquidada a todos los sectores tal cual fue formulada, y a pesar del rechazo de algunos gremios, como los del sector docente. "Hay sectores con los cuales ha habido un acuerdo paritario, y sobre esa base es que se liquidará el aumento por planilla complementaria a partir del próximo 16 de marzo", recordó. "Tenemos – sostuvo-, en este sentido, una conducta que queremos seguir respetando y que implica que, más allá de que no haya habido acuerdo con todos, se pagará el incremento de igual modo a la totalidad de los trabajadores. Corresponde que se liquide el aumento y se ponga a disposición de los trabajadores", insistió.
Respecto de las paritarias, dijo que continúan abiertas "durante todo el año". "Es un espacio de reunión permanente que no solamente discute temas salariales. La paritaria continúa siendo un mecanismo abierto, pero eso no quita que el Estado no liquide el incremento que propuso a los trabajadores. Y para poder instrumentarlo, tiene que ser a través de un acto administrativo que ordene pagar. Ese acto administrativo es un decreto que tiene que firmar el gobernador",