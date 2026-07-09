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210° aniversario

Pullaro encabezó en Rafaela los festejos por el Día de la Independencia

El gobernador de la Provincia lideró las celebraciones oficiales en el oeste provincial, que incluyeron el tradicional Te Deum y un desfile cívico-militar en la Plaza 25 de Mayo.

Pullaro encabezó en Rafaela los festejos por el Día de la Independencia.Pullaro encabezó en Rafaela los festejos por el Día de la Independencia.
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El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves en Rafaela el acto en conmemoración por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Participó también el intendente local, Leonardo Viotti.

En su discurso, Pullaro remarcó que la declaración de la Independencia representó “un acto de tremenda valentía” de quienes decidieron asumir el destino del país en un contexto atravesado por conflictos internos y externos. “Hace 210 años, los congresales de las Provincias Unidas entendieron que debíamos empezar a construir un país soberano e independiente. Nadie sabía cómo iba a terminar ese proceso, pero tuvieron el coraje de decidir nuestro propio destino”, afirmó.

pullaro scaglia viottiEl gobernador de la Provincia lideró las celebraciones oficiales.

El papel histórico de Santa Fe

El Gobernador dedicó un tramo central de su mensaje a reivindicar el papel histórico de Santa Fe en la construcción nacional. Recordó que la provincia no envió representantes al Congreso de Tucumán porque ya había declarado su independencia un año antes, como integrante de la Liga de los Pueblos Libres liderada por José Gervasio Artigas.

pullaroPullaro remarcó que la declaración de la Independencia representó “un acto de tremenda valentía”.

“Santa Fe no estuvo porque no creyera en la patria o en la independencia. Ya había tomado esa decisión desde una mirada profundamente federal, defendiendo la autonomía de las provincias y una República donde ninguna fuera sometida por otra”, expresó. En ese sentido, vinculó esa tradición con la figura del brigadier Estanislao López, a quien definió como uno de los grandes impulsores de la lucha por el federalismo y la igualdad entre las provincias.

Sobre el cierre de su mensaje, el mandatario reconoció “a cada ciudadano que se levanta temprano y termina tarde su jornada para fortalecer nuestro sistema productivo; a quienes hacen que el campo alimente al mundo, que la industria agregue valor, que las universidades públicas sigan generando igualdad a través de la educación y que nuestros puertos exporten cada vez más”.

pullaro scagliaScaglia acompañó a Pullaro en el evento.

Actividades y eventos en la celebración

Las actividades programadas comenzaron a las 15 con el tradicional Te Deum en la Catedral San Rafael, ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 179. En tanto, a las 15.30 se realizó el acto central con el desfile cívico militar en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en Moreno y Bv. Lehmann.

Además, en la plaza se realizaron degustaciones de meriendas típicas, bailes tradicionales, con la presencia de los servicios de Santa Fe Acá y el Tour Suramericano 2026.

pullaro scaglia enrico viottiAutoridades provinciales y municipales participaron del acto.

Participaron de la ceremonia la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Economía, Pablo Olivares; de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Salud, Silvia Ciancio; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la vocera provincial, Virginia Coudannes; el diputado provincial y exgobernador Omar Perotti; legisladores, autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades representativas de Rafaela y la región.

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