El gobernador Maximiliano Pullaro consideró, en diálogo con El Litoral, que es momento de trabajar en una alternativa electoral que nuclee “el interior productivo” y que tendría chances en un balotaje presidencial frente a La Libertad Avanza.
Pullaro piensa en una alternativa electoral presidencial para 2027
El gobernador dejó en claro que “la sociedad no va a volver atrás” y que el justicialismo no superará los 20 puntos. Y que una alianza entre distintos sectores, incluyendo al socialismo y al PRO de Mauricio Macri, tendría chances en un balotaje.
- Más allá de alertar sobre los inconvenientes en la economía y de las medidas que se toman como compensación o paliativo, ¿considera que ya es momento de pensar en una instancia superadora desde el punto de vista político, en una alternativa electoral para 2027?
- Lo primero que quiero con mucha claridad es que yo creo que la sociedad no va a volver atrás. No va a volver a mirar al kirchnerismo, al justicialismo, porque ha sido un modelo populista de derroche y muy corrupto que le ha hecho mucho daño a la República Argentina.
Pero mirar para adelante significa apostar a un modelo de desarrollo productivo, de infraestructura, que cuide al campo, que cuide la industria, que cuide el empleo, que cuide a los trabajadores, que cuide al comercio, Y fundamentalmente, que mire mucho lo que le pasa a las familias. A los grandes conglomerados humanos, pero también en este interior y en las pequeñas localidades.
Yo siento que al interior en muchas oportunidades no nos miran como nos tendrían que mirar, que a este interior que tanto le da a la República Argentina y que tanto le aporta, no nos tienen en cuenta. A los gobiernos los terminan hegemonizando siempre los porteños; más allá de que los presidentes sean o no porteños. Bueno, creo que a este interior le tenemos que dar en Argentina una oportunidad, y a esa oportunidad la tenemos que empezar a diseñar.
- ¿Qué escenario electoral imagina?
- El kirchnerismo no va a sacar más de 20 puntos y hay posibilidad de que una alternativa productiva, republicana y democrática llegue a la segunda vuelta y les pueda mostrar a los argentinos ese camino.
- ¿Esa alternativa productivista y del interior podría replicar la estructura del frente Unidos, donde podrían estar el socialismo, el PRO, figuras como Mauricio Macri?.
- Yo estoy convencido de que ese es el camino para la República Argentina. No un frente ideológico: un frente que ponga los problemas arriba de la mesa, que debata los problemas, que trabaje mucho para resolverlos y que le explique a la gente lo que puede y lo que no puede. Yo creo que esa alternativa se va a dar en la República Argentina.
Y la alternativa tiene que venir cuidando lo que hizo bien este gobierno, con equilibrio fiscal, cuidando las variables macroeconómicas, pero fundamentalmente cuidando al sistema productivo. Porque cuidar el sistema productivo es cuidar el trabajo, cuidar el empleo, cuidar la economía. Cuidar el sistema productivo es invertir en infraestructura vial, en energía, en conectividad. Es apostar a la ciencia, a la tecnología que tenemos en los polos de innovación, como en Santa Fe, en Rosario, en Sunchales, en Rafaela. Como en Córdoba y en tantos lugares del país.
Cuidando las cuentas públicas, pero apostar al empleo y al crecimiento económico.