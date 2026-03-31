De centro, del interior y productivista

Pullaro piensa en una alternativa electoral presidencial para 2027

El gobernador dejó en claro que “la sociedad no va a volver atrás” y que el justicialismo no superará los 20 puntos. Y que una alianza entre distintos sectores, incluyendo al socialismo y al PRO de Mauricio Macri, tendría chances en un balotaje.