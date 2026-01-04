Juliano se acercó al radicalismo santafesino

Pablo Juliano es diputado nacional por la UCR de la provincia de Buenos Aires. Oriundo de Necochea pero vecino de La Plata, se acercó a Santa Fe para conocer de cerca el funcionamiento del gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro y también reunirse con dirigentes partidarios, entre ellos el nuevo presidente del comité nacional, Leonel Chiarella.
El bonaerense es uno de los radicales que se sumó al bloque de Provincias Unidas que encabeza la santafesina Gisela Scaglia.
Estuvo el fin de semana en la provincia y reivindicó que "Santa Fe asumió una lucha frontal contra los narcos y recuperó el orden en sus calles: recorrimos el sistema 911, nos reunimos con el Ministro de Seguridad y visitamos las obras del nuevo Centro de Entrenamiento de las Tropas de Operaciones Especiales", explicó para resaltar logros en la materia,
Se sumó al concurrido acto de reinauguración del Aeropuerto de Rosario, "una obra realizada con fondos propios de la provincia, que permitirá mayor conectividad interna y exterior para una ciudad clave. Santa Fe entendió que sin infraestructura no hay progreso" indicó.
Ya el domingo se fue hasta Venado Tuerto para reunirse con Chiarella. "Gracias a los amigos de Santa Fe por el recibimiento y vuelvo a la provincia de Buenos Aires convencido de que podemos cambiar en serio, y con el compromiso de tomar lo mejor que se ha hecho en la invencible" destacó en redes sociales.