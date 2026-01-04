#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Gestos de acercamiento

Juliano se acercó al radicalismo santafesino

El diputado nacional Pablo Juliano, referente de la UCR bonaerense, visitó Santa Fe para interiorizarse sobre la gestión provincial que encabeza Maximiliano Pullaro y mantener encuentros con dirigentes del radicalismo. Destacó la política de seguridad, el combate al narcotráfico y el rol del gobierno santafesino como referencia nacional.

Pablo Juliano durante su visita a Santa Fe, donde visito al gobernador Pullaro.Pablo Juliano durante su visita a Santa Fe, donde visito al gobernador Pullaro.
Seguinos en
Por: 

Pablo Juliano es diputado nacional por la UCR de la provincia de Buenos Aires. Oriundo de Necochea pero vecino de La Plata, se acercó a Santa Fe para conocer de cerca el funcionamiento del gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro y también reunirse con dirigentes partidarios, entre ellos el nuevo presidente del comité nacional, Leonel Chiarella.

El bonaerense es uno de los radicales que se sumó al bloque de Provincias Unidas que encabeza la santafesina Gisela Scaglia.

Estuvo el fin de semana en la provincia y reivindicó que "Santa Fe asumió una lucha frontal contra los narcos y recuperó el orden en sus calles: recorrimos el sistema 911, nos reunimos con el Ministro de Seguridad y visitamos las obras del nuevo Centro de Entrenamiento de las Tropas de Operaciones Especiales", explicó para resaltar logros en la materia,

Se sumó al concurrido acto de reinauguración del Aeropuerto de Rosario, "una obra realizada con fondos propios de la provincia, que permitirá mayor conectividad interna y exterior para una ciudad clave. Santa Fe entendió que sin infraestructura no hay progreso" indicó.

Ya el domingo se fue hasta Venado Tuerto para reunirse con Chiarella. "Gracias a los amigos de Santa Fe por el recibimiento y vuelvo a la provincia de Buenos Aires convencido de que podemos cambiar en serio, y con el compromiso de tomar lo mejor que se ha hecho en la invencible" destacó en redes sociales.

Seguinos en
#TEMAS:
Leonel Chiarella
Venado Tuerto
Maximiliano Pullaro
Gobierno de la Provincia
Santa Fe
Rosario
Ministerio de Seguridad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro