Gestos de acercamiento

Juliano se acercó al radicalismo santafesino

El diputado nacional Pablo Juliano, referente de la UCR bonaerense, visitó Santa Fe para interiorizarse sobre la gestión provincial que encabeza Maximiliano Pullaro y mantener encuentros con dirigentes del radicalismo. Destacó la política de seguridad, el combate al narcotráfico y el rol del gobierno santafesino como referencia nacional.