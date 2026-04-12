Recambio en la Secretaría Administrativa

Recomendación

Tras la aprobación de su pliego para la Corte, Diego Maciel dejó su cargo en la Cámara alta en un clima de emotividad. En su lugar asumió Leonardo Stangaferro, quien recibió el respaldo de todos los bloques y un particular pedido del senador Gramajo: "Espero que no tenga un cocodrilo en el bolsillo".