La historia en signos

Amalia Mehaudy: la taquígrafa de las reformas constitucionales de Santa Fe

Cumplió esa función en 1957 y en 1962. En sus recuerdos y en su casa atesora imágenes que atraviesan la trayectoria institucional de la provincia y su propia vida. Los secretos de un oficio tan fundamental como poco conocido. Y un anhelo: presenciar las sesiones de la actual Convención.