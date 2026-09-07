Supensión preventiva

La Justicia bonaerense frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

Apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, la jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un habeas corpus colectivo. El fallo pone en duda la capacidad de la provincia para albergar e imputar a menores de 14 y 15 años sin vulnerar sus derechos.