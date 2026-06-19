El coordinador del centro de estudios Encuentro y concejal, Lucas Simoniello y la coordinadora del observatorio Data Encuentro, Julia Sarniotti, -con el acompañamiento del senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi- presentaron una investigación en desarrollo, titulada "Gestión integral de residuos sólidos urbanos para el futuro del Gran Santa Fe", que busca anticipar soluciones frente al agotamiento del actual sitio de disposición final de residuos de la ciudad capital y el área metropolitana.
Analizan qué hacer con la basura cuando se agote el actual relleno sanitario del Gran Santa Fe
Al relleno sanitario, ubicado en el Complejo Ambiental, le quedan unos seis años de vida útil para disponer los residuos. Se analizan tres alternativas de gestión integral.
“Comenzamos un proceso que va a permitir abordar a tiempo el problema de la poca vida útil que le queda al relleno sanitario, ya que 6 años en la vida de una ciudad es poco tiempo. Esto nos va a permitir convertir esta situación sobre la basura y los residuos en una oportunidad para cuidar el ambiente, generar trabajo y promover la producción” comentó Simoniello.
Y agregó “el mayor riesgo es no planificar. Por eso, es necesario que estudiemos y presentemos alternativas para saber qué vamos a hacer con nuestros residuos en el mediano plazo, vinculando también con los próximos 40 años de nuestra ciudad. Generamos cada vez más residuos y debemos poder planificar estratégicamente con un alcance metropolitano. Son decisiones importantes para un Gran Santa Fe más sostenible”.
Actualmente, el relleno sanitario en funcionamiento cuenta con una vida útil estimada de apenas seis años, situación que obliga a comenzar a definir alternativas para garantizar la continuidad del servicio y la protección ambiental del área metropolitana.
“La basura es un tema que nos toca a todos, por eso es importante trabajar en conjunto para buscar alternativas antes que sea tarde”, señaló el senador Garibaldi. La iniciativa surge en el marco del “Compromiso Metropolitano Santa Fe al 2040”, donde la gestión integral de residuos fue identificada como uno de los principales desafíos ambientales y urbanos de la región.
El estudio toma como antecedente el trabajo desarrollado por el observatorio Data Encuentro bajo el proyecto “Distrito Verde: Parque Ambiental Productivo”, realizado entre 2024 y 2025, donde se analizaron las condiciones operativas y ambientales del actual complejo ambiental y las posibilidades de incorporar procesos de recuperación y valorización de residuos. Los resultados del estudio buscan aportar una base técnico-analítica sólida para orientar futuras decisiones públicas vinculadas a la disposición final y la gestión integral de residuos en el Gran Santa Fe.
En la actualidad, el Complejo Ambiental recibe entre 500 y 600 toneladas diarias de residuos provenientes de nueve jurisdicciones: Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Monte Vera, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Colonia San José, Llambi Campbell y Arroyo Aguiar. Sin embargo, las localidades no se encuentran consorciadas para la gestión del sistema, lo que dificulta avanzar hacia una estrategia metropolitana coordinada.
“Este estudio busca brindar información técnica y análisis que sirvan de apoyo para la toma de decisiones, para definir estrategias para un sistema de gestión más eficiente, entre otros puntos. El objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema actual y avanzar de manera gradual hacia soluciones más sostenibles para toda el área metropolitana", señaló Sarniotti.
La gestión de residuos en el largo plazo
La investigación propone un horizonte de planificación hasta el año 2060 y tiene como objetivo identificar, analizar y jerarquizar alternativas de localización para un futuro relleno sanitario regional, incorporando además estaciones de transferencia y tecnologías de valorización de residuos. Para ello, se evalúan criterios ambientales, territoriales, técnicos, económicos y sociales.
En este sentido, se consideran restricciones de uso del suelo, riesgo hídrico, proximidad a humedales y áreas protegidas, accesibilidad vial, costos logísticos y aceptación social. Actualmente se analizan distintos escenarios ubicados a 20, 35 y 50 kilómetros del actual Complejo Ambiental, que podría reconvertirse en una estación de transferencia metropolitana.
Entre las alternativas que se están analizando, el estudio identifica como una opción la conformación de un relleno sanitario regional acompañado por una red de estaciones de transferencia, por tratarse de una solución estructural, trazable y ambientalmente defendible para el largo plazo.
Asimismo, existe una alternativa que contempla sumar, a lo mencionado anteriormente, la generación de energía a partir de residuos, generando una sólida integración funcional y una transición progresiva a un modelo ambientalmente consistente.
Los investigadores sostienen la importancia de convocar a la participación a representantes de universidades, de organizaciones de la sociedad civil y decisores políticos, ya que cualquier decisión futura deberá contemplar mecanismos de gobernanza interjurisdiccional, estudios de impacto ambiental y procesos de participación ciudadana que permitan construir consensos sobre una problemática que involucra a toda el área metropolitana.
Participantes
Del estudio participan la ingeniera ambiental María Constanza Risiga; la licenciada en Geoecología y Medioambiente y magíster en Gestión Ambiental, Cecilia Pinatti; el licenciado en Logística, Enzo Martínez; la urbanista especializada en Gestión Ambiental y Economía Urbana, Julia Sarniotti; la licenciada en Ciencias Políticas y secretaria ejecutiva del ECAM, Florencia Pinatti; las contadoras públicas especializadas en Administración Tributaria, Verónica Travaglini y Anahí Bay; y el ingeniero mecánico especialista en Energía, Darío Gentile, con experiencia en proyectos similares en Argentina.
Asimismo, durante el proceso se prevén instancias abiertas de intercambio y diálogo con instituciones, especialistas y actores vinculados a la temática ambiental y metropolitana.