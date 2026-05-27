Más de doscientas empresas, de diez provincias, con casi tres mil entrevistas marcaron la nueva edición de la Ronda de Negocios que motoriza el ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y que en esta ocasión tuvo como invitadas a firmas entrerrianas que asistieron acompañadas por funcionarios de esa provincia. CAME se sumó al gobierno santafesino en la convocatoria.
Ronda de Negocios: el 40% de las empresas pudo concretar acuerdos
Firmas santafesinas y entrerrianos estuvieron durante las siete horas en que se habilitaron los espacios de entrevistas. "Este tipo de iniciativas nos permitió desarrollar políticas anticíclicas en un momento muy difícil, y los datos lo demuestran", afirmó Puccini.
El primer relevamiento realizado por los organizadores señaló que el 40% de las firmas participantes pudieron cerrar negocios. La jornada tuvo como escenario La Redonda y en la apertura estuvo el ministro Gustavo Puccini junto al intendente local, Juan Pablo Poletti y la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo PyME de Entre Ríos, Noelia Zapata.
"Esta es la cuarta ronda de negocios y ya es un sello distintivo del Ministerio de Desarrollo Productivo. El objetivo es vincular al sector privado entre sí para generar negocios", dijo Puccini en la apertura. "Este tipo de acciones nos permitió desarrollar políticas anticíclicas en un momento muy difícil, y los datos lo demuestran. Las rondas de negocios sirven; el 50 % de los participantes no solo se lleva contactos, sino negocios prácticamente cerrados", anticipó en base a datos de las anteriores ediciones.
Puccini remarcó también la relevancia estratégica de la Región Centro y el potencial que representa una mayor integración con Entre Ríos. "El producto bruto geográfico de la Región Centro equivale al 18 % del PBI nacional. El 28 % de los alimentos producidos en Argentina se elaboran, procesan o tienen presencia física en esta región".
Sobre media tarde, ya en la finalización de la jornada se dio cuenta que en las siete horas se habían realizado 2.980 entrevistas, promediando 16 reuniones por empresa. El otro dato que difundieron los organizadores es que el 41% de las empresas encuestadas manifestaron haber cerrado negocios en la ronda.
El otro dato relevante para las autoridades es que de las 220 empresas que tomaron parte de la ronda, el 35% de ellas lo hacía por primera vez. Esta vez además se sumaron firmas mayoristas con casa central en Gran Buenos Aires y cadenas de supermercados de origen francés.
La Ronda estuvo orientada a fortalecer vínculos comerciales, ampliar redes de provisión y promover nuevas oportunidades de inversión. Participaron supermercados, distribuidores, autoservicios, industrias alimenticias, fabricantes del sector del mueble y la madera, además de empresas vinculadas al equipamiento para refrigeración y cocción.
El gobierno trabaja para consolidar a las rondas de negocios como una herramienta orientada a fortalecer el desarrollo productivo, promover inversiones y favorecer la vinculación entre empresas, PyMEs y sectores estratégicos de la economía regional. "Se trata de iniciativas que impulsan el crecimiento económico, la generación de empleo y la consolidación de Santa Fe como un punto de encuentro para el desarrollo de la producción y el comercio regional", repite Puccini.
La entrerriana Zapata valoró la convocatoria y aseguró que este tipo de espacios permiten fortalecer las capacidades productivas compartidas. "Tenemos que volver a revalorizar lo propio, aquello que nos diferencia y la capacidad que tiene la Región Centro para producir", afirmó.
Poletti definió estas iniciativas como "una marca registrada" del Gobierno Provincial por su capacidad para articular trabajo con municipios y empresas. Destacó además la cercanía territorial y la generación de oportunidades para distintos sectores económicos.
"Creo que la marca registrada de este gobierno es el método con el que trabaja con los gobiernos locales, con las empresas y con la cercanía. Esto genera una oportunidad de encuentro entre privados y también entre el sector público y privado para integrar la región", expresó el intendente en la bienvenida a los participantes.