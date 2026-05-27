Jornada en la Redonda

Ronda de Negocios: el 40% de las empresas pudo concretar acuerdos

Firmas santafesinas y entrerrianos estuvieron durante las siete horas en que se habilitaron los espacios de entrevistas. "Este tipo de iniciativas nos permitió desarrollar políticas anticíclicas en un momento muy difícil, y los datos lo demuestran", afirmó Puccini.