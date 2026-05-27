Región Centro

Pullaro y Frigerio firmaron un acuerdo entre localidades de Santa Fe y Entre Ríos

Los gobernadores encabezaron un acto en la sede de la Universidad Adventista del Plata donde formalizaron el acuerdo entre la comuna de Las Tunas y el municipio de Libertador San Martín. Ambos mandatarios coincidieron en impulsar la integración de la Región Centro como eje de desarrollo productivo.