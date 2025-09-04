Rosatti defendió la libertad de expresión y ratificó la independencia del Poder Judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, aseguró que la jurisprudencia del máximo tribunal “siempre” va a estar “en defensa de la libertad de expresión, la propiedad privada y las garantías individuales”, y advirtió que el Poder Judicial “nunca” irá contra los otros poderes del Estado pero defenderá su independencia.
Al encabezar en Córdoba la apertura del XXV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales, Rosatti sostuvo: “Nosotros nunca debemos perder el rumbo. Nunca vamos a ir en contra de los otros poderes, pero sí vamos a defender la independencia de nuestro poder y los derechos y garantías de los habitantes. Y lo vamos a hacer con firmeza, sin espectacularidad”.
El titular del Consejo de la Magistratura también criticó los “malos ejemplos dentro del Poder Judicial” porque “son los que tiran hacia atrás toda una tarea cotidiana” y subrayó que, en ocasiones, “parece que el sentido común en este país está extraviado”.
En su conferencia, Rosatti se pronunció contra la ampliación del catálogo de delitos imprescriptibles y recordó el fallo que lo “mortificó” sobre el sacerdote Justo Ilarraz, condenado por abuso sexual pero beneficiado por la prescripción. “Aplicamos la ley como correspondía, aunque me generó una enorme mortificación”, afirmó.
El juez santafesino también planteó que, muchas veces, la Justicia debe resolver lo que la política no define, como ocurrió con el divorcio y el aborto, y advirtió que podría repetirse con la eutanasia.
El encuentro, que continuará este viernes, contó además con las exposiciones de los jueces Ricardo Lorenzetti, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y magistrados de distintos tribunales orales de todo el país.
