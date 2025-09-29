Barranquitas: cómo funciona la intervención barrial focalizada que comenzó esta semana
Funcionarios provinciales dieron inicio a un operativo integral en el barrio, con entrevistas domiciliarias y patrullajes permanentes, que busca mejorar la vida cotidiana de los vecinos y reducir hechos delictivos
Vecinos de Barranquitas reciben a profesionales en las primeras entrevistas domiciliarias.
Este lunes se puso en marcha la Intervención Barrial Focalizada en la zona de Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe. La iniciativa combina presencia policial intensiva y un trabajo territorial casa por casa, en un cuadrante de 12 manzanas donde se detectaron los mayores hechos de violencia y delitos predatorios.
Refuerzo de seguridad
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la decisión surge de un diagnóstico preciso sobre los problemas de la zona. “Vamos a iniciar una serie de patrullajes especiales con intervención de la Policía de Acción Táctica que van a estar en distintos cuadrantes, cubriendo los lugares y franjas horarias que se han detectado como de mayor circulación de violencia y de delito”, afirmó.
El funcionario agregó que se desplegarán más de 60 efectivos entre la Policía de Acción Táctica y la Unidad Regional I. “Reúne las condiciones como para ameritar una intervención más integral y de otro tipo, que no se limite al mero movimiento del factor policial”, sostuvo, recordando que en el área ya se realizaron investigaciones por microtráfico e incluso la inactivación de un búnker.
Equipos técnicos recorren las calles de Barranquitas en el inicio del operativo integral.
Relevamiento social
La intervención también incluye un abordaje social coordinado por el Ministerio de Desarrollo Humano. La ministra Victoria Tejeda detalló: “Con 15 duplas visitando casa por casa vamos a iniciar entrevistas que tienen que ver con cómo se compone la familia, el sistema educativo, si hay niños, personas con discapacidad o mayores, y también si atraviesan consumos problemáticos”.
Tejeda adelantó que este relevamiento permitirá incorporar nuevos dispositivos en el barrio: “Lo que necesitamos es hacer un trabajo integral. Creemos que en una semana podremos finalizar este primer cuadrante de 12 manzanas”.
Consultada sobre la situación social, la ministra fue contundente: “No compartimos los datos que hablan de una baja en la pobreza. Los que estamos en el territorio a diario vemos cómo crece la demanda”.
La ministra Victoria Tejeda participó de la apertura del relevamiento junto a equipos territoriales.
Coordinación judicial
A su turno, el fiscal regional Jorge Nessier subrayó que la intervención cuenta con respaldo del Ministerio Público de la Acusación. “Este es un trabajo que se viene desarrollando estratégicamente entre todos los organismos intervinientes, porque indudablemente hay una planificación que tiene que ver con el análisis previo de cómo se va a intervenir”, expresó.
Nessier recordó que ya se ejecutaron más de22 allanamientos con 15 detenciones. “Hoy podemos decir que de esas personas más de la mitad se encuentra en prisión preventiva esperando la llegada de sus juicios respectivos”, señaló.
La presentación oficial se realizó en la intersección de Domingo Silva y Lamadrid, con la presencia de funcionarios provinciales, municipales, autoridades policiales, referentes barriales y el Ministerio Público de la Acusación.
