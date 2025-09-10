Esta es la nueva constitución de la provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe ya cuenta con su nueva Constitución, aprobada este martes en la Convención Reformadora tras un amplio debate y con el acompañamiento mayoritario de los bloques políticos. El texto, que será jurado el viernes y entrará en vigencia el lunes con su publicación en el Boletín Oficial, marca un hito institucional en la historia santafesina.
