Esta es la nueva constitución de la provincia de Santa Fe

La Convención Reformadora aprobó la nueva Constitución de Santa Fe, que será jurada el viernes y entrará en vigencia el lunes. Pullaro destacó los consensos alcanzados y afirmó que la provincia “abre las puertas al futuro”.

Convencionales debatieron y aprobaron la reforma constitucional . Fotos: Fernando Nicola
La provincia de Santa Fe ya cuenta con su nueva Constitución, aprobada este martes en la Convención Reformadora tras un amplio debate y con el acompañamiento mayoritario de los bloques políticos. El texto, que será jurado el viernes y entrará en vigencia el lunes con su publicación en el Boletín Oficial, marca un hito institucional en la historia santafesina.

