En Santa Fe

Suspenden plazos para apelar el fallo previsional ante la Corte nacional

La medida suscripta por el presidente del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, fue solicitada por la Provincia. El tiempo para acudir ante la Corte nacional comenzará a correr de nuevo cuando su homóloga provincial se pronuncie sobre la revocatoria interpuesta por el gobierno santafesino.