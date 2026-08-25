Con un procedimiento similar al del gobierno de la provincia de Santa Fe con la A012 traspasada a la Casa Gris en julio pasado, Nación le otorgó el control y mantenimiento de otras dos rutas a Río Negro.
Otra provincia se suma a Santa Fe en el traspaso de rutas nacionales
Río Negro acordó este lunes el control y mantenimiento de las rutas 22 y 151. En la misma jornada, Nación adjudicó más de 3.900 kilómetros a privados.
Este lunes se firmó el traspaso al gobierno rionegrino del Tren del Valle y de las rutas 22 y 151, con presencia de su mandatario Alberto Weretilneck junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Se acordó que, cuando esté en vigencia el convenio, la provincia de Río Negro tomará las decisiones al hacerse cargo de la operación integral del servicio que une la ciudad de Neuquén capital con Plottier, en suelo neuquino.
En lo que respecta concretamente a las rutas, Río Negro se hará cargo de la gestión integral de aproximadamente 508 kilómetros de trazada, incluyendo obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo.
En este caso, la provincia patagónica financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, con eventual inversión privada. Mientras que Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.
La situación en Santa Fe
Una de las tantas aristas de discusión entre el gobierno central y las provincias es el estado y mantenimiento de las rutas nacionales, con el debate de traspaso en varios de los casos.
A pesar del avance del pasado 22 de julio en Casa Rosada, donde la gestión de Javier Milei “entregó” la ruta A012 a la jurisdicción de la provincia de Santa Fe por los próximos 20 años, se mantienen puntos de reclamo.
En los primeros días del actual mes de agosto, la Justicia Federal le ordenó al gobierno nacional hacerse cargo de la reparación de tres rutas nacionales que pasan sobre suelo santafesino.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, y afecta a las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López del sur santafesino.
En la misma línea, el jueves pasado se convocó a una audiencia bilateral en el Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe, convocada por el juez federal Walter Rodríguez con el objetivo de que autoridades nacionales expongan el estado de situación de la Ruta Nacional 11.
La misma giraba en torno a una orden judicial que brinda la responsabilidad urgente a Nación de reparar la Ruta Nacional 11.
Adjudicaciones
A través de la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional otorgó la concesión de ocho tramos de rutas nacionales.
Se tratan de más de 3.900 kilómetros que abarcan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. La Etapa III de la Red Federal de Concesiones abarca a las rutas 9, 11, 19 y 34 en territorio santafesino, puntualmente.
“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de septiembre”, había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado viernes.
El detalle de las adjudicaciones
- Tramo Centro: adjudicado a la oferta presentada por Afema S.A. - Pablo Federico e Hijos S.A. - Guido Mogetta S.A., por una tarifa de $1.399.
- Tramo Centro Norte: adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
- Tramo Mesopotámico: adjudicado a la firma IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $3.564,99.
- Tramo Noroeste: adjudicado al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. - Vapeu S.R.L. - Guigivan S.R.L., por un valor de $2.285.
- Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. - Nestor Julio Guerechet S.A., por una tarifa de $2.876,04.
- Tramo Noreste: adjudicado a Carlos e Enriquez S.A. - Hormi S.A., con un valor de $2.950.
- Tramo Chaco-Santa Fe: adjudicado a José Eleuterio Pitón S.A. - Rovial S.A. - Obring S.A., por una tarifa de $3.520
- Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. - Green S.A. - Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.