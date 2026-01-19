Respaldo político

Santilli suma apoyo de gobernadores y avanza la reforma laboral impulsada por Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz y obtuvo su compromiso para acompañar la reforma laboral del oficialismo. El Gobierno nacional ya suma el apoyo de cuatro mandatarios provinciales y busca asegurar un nuevo triunfo legislativo en febrero.