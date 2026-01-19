Santilli suma apoyo de gobernadores y avanza la reforma laboral impulsada por Milei
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz y obtuvo su compromiso para acompañar la reforma laboral del oficialismo. El Gobierno nacional ya suma el apoyo de cuatro mandatarios provinciales y busca asegurar un nuevo triunfo legislativo en febrero.
Diego Santilli y Gustavo Sáenz durante el encuentro en la sede de la Gobernación de Salta.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Salta con el objetivo central de fortalecer el respaldo político a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. La iniciativa es considerada prioritaria por el presidente Javier Milei y forma parte del paquete de cambios estructurales que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso.
Durante su estadía, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en la sede de la Gobernación. Según indicaron fuentes oficiales, la reunión se desarrolló en un clima “muy positivo” y permitió avanzar en coincidencias sobre la necesidad de modernizar la legislación laboral vigente.
El compromiso de Sáenz representa un respaldo clave para el oficialismo, que trabaja para reunir la mayor cantidad de apoyos posibles de cara al tratamiento parlamentario previsto para febrero. El Gobierno apunta a consolidar una mayoría política que le permita avanzar con su agenda sin sobresaltos.
El ministro del Interior mantiene una agenda federal para sumar apoyos a la reforma laboral.
Desde el entorno del ministro destacaron que el gobernador salteño “se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral”, una postura que, señalaron, ya había sido anticipada por Sáenz en declaraciones públicas realizadas a través de sus redes sociales.
El apoyo de Salta se suma al de otros mandatarios provinciales que en las últimas semanas expresaron su disposición a respaldar el proyecto impulsado por la Casa Rosada, en un gesto que el Ejecutivo interpreta como una señal de fortalecimiento político.
Fuentes oficiales remarcaron que ya son cuatro los gobernadores que manifestaron su acompañamiento a la iniciativa. Se trata de Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y ahora Gustavo Sáenz, de Salta.
La estrategia del Gobierno para febrero
Durante la reunión, Santilli y Sáenz valoraron positivamente las acciones conjuntas que vienen desarrollando el gobierno nacional y la provincia de Salta, y coincidieron en la necesidad de avanzar con una reforma laboral que impulse el empleo privado y la inversión.
El ministro sostuvo luego, en conferencia de prensa, que la iniciativa busca generar condiciones más favorables para el crecimiento económico en todo el país. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”, afirmó. Desde el Ejecutivo consideran que la reforma laboral es una herramienta central para mejorar la competitividad de las economías regionales y reducir los niveles de informalidad que afectan al mercado de trabajo argentino desde hace décadas.
La apuesta del Gobierno es llegar a febrero con un escenario político más ordenado que permita encarar el debate legislativo con mayores consensos. En ese marco, el respaldo de los gobernadores aparece como un factor determinante para el oficialismo.
El diálogo con las provincias se convirtió así en uno de los ejes de la estrategia política de Santilli, quien viene recorriendo distintos distritos para explicar los alcances del proyecto y sumar voluntades que acompañen su tratamiento en el Congreso.
Salta y la mirada federal en la discusión nacional
En paralelo, el gobernador Gustavo Sáenz también dejó un mensaje político a través de sus redes sociales tras el encuentro con el ministro del Interior. En un posteo publicado en X, el mandatario salteño destacó el carácter de la reunión y puso el foco en las demandas estructurales de la provincia y del Norte argentino.
“Recibí en Salta al ministro del Interior de la Nación en una reunión de trabajo en la que conversamos sobre los desafíos y prioridades de nuestra provincia y del Norte argentino”, escribió Sáenz, al dar cuenta del temario abordado durante el encuentro con Santilli.
En ese marco, el gobernador remarcó que “defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita” y precisó que solicitó el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica de competencia nacional, que consideró fundamentales para mejorar la conectividad y apuntalar el desarrollo regional.
Santilli y Sáenz abordaron la reforma laboral y una agenda federal de obras y desarrollo.
Sáenz también reclamó una mirada federal por parte del gobierno nacional que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo. “Cuando las provincias crecen, también crece el país”, sostuvo, en un mensaje alineado con la necesidad de articulación entre Nación y distritos.
Finalmente, el mandatario reafirmó su vocación de diálogo y consenso. “Creo en el diálogo, en el trabajo conjunto y en la construcción de consensos. Con responsabilidad y compromiso, seguimos gestionando para que Salta tenga el lugar que merece”, concluyó en su publicación.