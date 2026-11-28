Jefa de la bancada oficialista en Senado

“Socia” y “un poco rebelde”: Bullrich en su juego, entre apoyos y desmarques

En una entrevista dijo que su prioridad está puesta en sostener los fundamentos del programa económico y ampliar su alcance hacia los sectores que todavía enfrentan dificultades. Mientras, publicó un nuevo video.