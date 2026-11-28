Fue una de las protagonistas en la mega sesión de Senado de este jueves y lo es desde hace semanas: Patricia Bullrich tuvo intervenciones picantes antes, durante y después del debate de la Cámara alta donde se logró la media sanción para la reforma electoral con suspensión de las PASO (que ahora debe convalidar Diputados para que sea efectiva); y coronó su exposición pública y parlamentaria este viernes con un nuevo video en el que tira un beso a cámara con fondo de una conocida canción de Illya Kuryaki and the Valderramas (“Coolo”).
“Socia” y “un poco rebelde”: Bullrich en su juego, entre apoyos y desmarques
En una entrevista dijo que su prioridad está puesta en sostener los fundamentos del programa económico y ampliar su alcance hacia los sectores que todavía enfrentan dificultades. Mientras, publicó un nuevo video.
Ya hubo otro video anterior con música de Lali Espósito y uno más inspirado en las Music Sessions de Bizarrap. En ninguno de ellos hay palabras de la senadora; los mensajes están en la música y las imágenes, y cada quien los interpreta a su manera.
Fuera y dentro del Senado
En las últimas semanas, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza viene tirando, más que saludos, mensajes concretos a la gestión del Ejecutivo nacional al que le pide “cambios quirúrgicos” en el plan económico para mejorar la situación de las familias, las empresas y los comercios antes de los comicios de 2027.
En la sesión del jueves, defendió la reforma electoral y explicó los puntos centrales de una modificación que, en realidad, termina siendo parcial y no integral como pretendía el gobierno. Aún así, se logró la suspensión de las PASO, de la veda electoral y del debate presidencial (a menos que haya balotaje), y se incorporó la afiliación digital y Ficha Limpia. “Con prontuario no hay boleta”, dijo.
La senadora tuvo un par de divertidos o irónicos, según cómo se mire, cruces con su par de la bancada Justicialista José Mayans. La transmisión oficial la captó entre sonrisas y puños (apenas) en alto cuando el formoseño le dijo que medía más que Javier Milei para una eventual primaria y que por eso el gobierno impulsaba la eliminación de las PASO. "¿Patricia mide bien? Afuera. Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto, dice Milei", advirtió Mayans.
Más tarde, ella le aseguró al opositor un buen futuro en el stand up para cuando deje de ser senador. Es más, le anticipó que, sin veda electoral, no tendrá que esperar a que abran los teatros en días de elección para actuar.
Hábil y versátil, con décadas de cambiante participación partidaria, Bullrich viene concentrando la atención de ajenos y propios: en el gobierno también siguen sus pasos y fuera del reservado círculo presidencial se cuentan sus participaciones en la mesa política pero también sus intervenciones en coloquios, debates y conferencias donde viene repitiendo que las ventajas del plan no llegan a la mesa.
Pero de candidaturas para el año que viene, nada.
“Nunca me subí”
Este viernes en una entrevista radial le preguntaron directamente si la jefa del partido y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le pidió que se “baje” de una eventual contienda electoral. “No puede pedirme que me baje de algo a lo que nunca me subí”, contestó la ex ministra de Seguridad.
La senadora respaldó la continuidad del oficialismo, aunque evitó confirmar explícitamente su apoyo a una nueva candidatura presidencial. “Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, sostuvo cuando le preguntaron si acompañaría a Milei en una nueva postulación presidencial o si buscaría competir por su cuenta.
Sin embargo, ante la insistencia del periodista de Radio Mitre sobre por qué hablaba del proyecto y no directamente del mandatario, Bullrich respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo”.
¿Es solo la economía?
La ex ministra de Seguridad y ex candidata presidencial del PRO explicó que su prioridad está puesta en sostener los fundamentos del programa económico y ampliar su alcance hacia los sectores que todavía enfrentan dificultades.
En ese sentido, mencionó a las pequeñas empresas, los comercios y el consumo, y planteó que el Gobierno debe avanzar con medidas que reduzcan la carga impositiva.
“Así como se llegó a las grandes empresas con el RIGI y se va a llegar a las grandes con el SuperRIGI, también tenemos que dirigirnos a las que más les cuesta porque tienen una mochila muy grande todavía de impuestos”, señaló.
“Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, afirmó.
En esa línea, recordó que Milei la definió como su “socia” durante otra entrevista y coincidió con esa caracterización. “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, sostuvo. También advirtió que quienes integran el espacio no deben retroceder ni favorecer al kirchnerismo.
E insistió: “No creo que la eliminación de las PASO tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”. Además, dedicó unas palabras al peronismo e indicó que "encontrará una forma de unificar candidaturas sin necesidad de elecciones primarias. “¿Qué va a preferir el peronismo? ¿Volver al poder o dividirse en candidatos? Para mí, volver al poder”, planteó.