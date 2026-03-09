#HOY:

Senado retoma discusión sobre convenios con Francia y Austria

Relaciones Exteriores y Presupuesto se reunirán este martes desde las 17, para retomar dos acuerdos tributarios firmados en 2019 y que ya habían sido tratados en 2024, pero requieren un nuevo dictamen.

Las comisiones del Senado se reúnen para avanzar en protocolos fiscales con Francia y Austria, buscando evitar la doble imposición.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá en forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda el martes 10 de marzo, a las 17, en el Salón Arturo Illia del Senado. La convocatoria prevé transmisión por los canales oficiales de la Cámara alta.

Qué se discute

El temario incluye dos proyectos vinculados a convenios para evitar la doble imposición y prevenir evasión/elusión fiscal:

PE 46/24: aprobación del protocolo de enmienda al convenio con la República Francesa, suscripto en CABA el 6 de diciembre de 2019.

(260227) -- BUENOS AIRES, 27 febrero, 2026 (Xinhua) -- Senadores participan durante la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 27 de febrero de 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ra) (vf)Senado de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

CD 21/24: aprobación del convenio con la República de Austria para eliminar la doble imposición y prevenir evasión/elusión fiscal, también suscripto en CABA el 6 de diciembre de 2019.

Por qué se vuelve a dictaminar

Según informó el propio Senado, ambos expedientes ya fueron objeto de tratamiento durante 2024. En una reunión conjunta de asesores realizada el 5 de marzo de 2026, se repuso el detalle del trabajo previo y se dejaron referencias para consulta (reuniones de septiembre y octubre de 2024 y órdenes del día correspondientes).

Senado Nacional Sesion ATN Jueves 18 de septiembreSenado de la Nación.

La convocatoria del martes apunta a retomar el trámite y dejar nuevamente listos los dictámenes en el marco del plenario de comisiones.

Senado de la Nación

