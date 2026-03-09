Senado retoma discusión sobre convenios con Francia y Austria
Relaciones Exteriores y Presupuesto se reunirán este martes desde las 17, para retomar dos acuerdos tributarios firmados en 2019 y que ya habían sido tratados en 2024, pero requieren un nuevo dictamen.
Las comisiones del Senado se reúnen para avanzar en protocolos fiscales con Francia y Austria, buscando evitar la doble imposición.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá en forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda el martes 10 de marzo, a las 17, en el Salón Arturo Illia del Senado. La convocatoria prevé transmisión por los canales oficiales de la Cámara alta.
Qué se discute
El temario incluye dos proyectos vinculados a convenios para evitar la doble imposición y prevenir evasión/elusión fiscal:
PE 46/24: aprobación del protocolo de enmienda al convenio con la República Francesa, suscripto en CABA el 6 de diciembre de 2019.
Senado de la Nación. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
CD 21/24: aprobación del convenio con la República de Austria para eliminar la doble imposición y prevenir evasión/elusión fiscal, también suscripto en CABA el 6 de diciembre de 2019.
Por qué se vuelve a dictaminar
Según informó el propio Senado, ambos expedientes ya fueron objeto de tratamiento durante 2024. En una reunión conjunta de asesores realizada el 5 de marzo de 2026, se repuso el detalle del trabajo previo y se dejaron referencias para consulta (reuniones de septiembre y octubre de 2024 y órdenes del día correspondientes).
Senado de la Nación.
La convocatoria del martes apunta a retomar el trámite y dejar nuevamente listos los dictámenes en el marco del plenario de comisiones.