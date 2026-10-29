Este jueves, desde las 14

El Senado vuelve al recinto con incentivos a las inversiones y una reforma de Salud Mental

La Cámara alta sesionará después de cinco semanas de inactividad. Bullrich logró acordar una agenda con iniciativas del radicalismo y bloques provinciales, pero todavía sin certeza de contar con los votos necesarios. Antes, jurará la reemplazante del fallecido Pagotto.