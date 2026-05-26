Un proyecto de ley en la Cámara de Senadores pone el foco en dar más precisiones a un enunciado general sobre valores éticos, a propósito del uso de la inteligencia artificial en el marco del Derecho de Acceso a la Información Pública.
Proyecto en el Senado sobre ética e inteligencia artificial en la Ley de Gobernanza
Se plantea dar mayor precisión a un enunciado general, acerca del Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado por ley y en la nueva Constitución.
El texto fue promovido por el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, e ingresó a la Cámara en la última sesión ordinaria y pasó- junto con otros asuntos- a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El proyecto en su parte resolutiva tiene solo un artículo y modifica la Ley de Gobernanza en Santa Fe que ha consagrado el derecho antes mencionado, anticipándose a una de las nuevas incorporaciones en la Carta Magna santafesina.
El líder de la bancada del peronismo busca un marco de mayores precisiones al uso de estas tecnologías digitales, como por ejemplo en el caso del espionaje.
Se propone modificar el artículo 12 de la Ley N° 14.256, que define los “Principios éticos aplicables a la IA” con lo siguiente: “Todo desarrollo y uso de IA debe estar basado en principios éticos fundamentales que garanticen el respeto de los derechos humanos, asegurando la dignidad y diversidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad”.
“La provincia -sigue- adhiere a la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 23 de noviembre de 2021”.
En los considerandos, Pirola expresa que “la reforma de la Constitución Provincial en el año 2025 incorporó la temática de los derechos digitales, la tecnología y los entornos digitales en los artículos 27, 28 y 29, consagrando principios generales al respecto, en cuanto al uso ético de las tecnologías de manera segura y orientados al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana”.
“El desarrollo acelerado de la IA está modificando de manera profunda la vida social, económica, cultural e institucional en todo el mundo. Se trata de tecnologías que, a través del análisis de grandes volúmenes de datos y la capacidad de aprendizaje automático, permiten optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, ampliar el acceso a servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, observa.
De inmediato advierte que sin embargo “junto a sus potenciales beneficios, la IA también plantea desafíos y riesgos significativos que requieren de un abordaje ético normativo y responsable”.
Accesos a puertos
Entre las comunicaciones oficiales ingresadas al Senado de la Provincia de Santa Fe se destacan dos envíos de la municipalidad de Cañada de Gómez, que hablan del plan de Poder Ejecutivo Provincial de tomar en sus manos las obras para hacer viables los accesos a los puertos, mediante sistemas de peajes como mecanismo de financiación.
La iniciativa diseñada por el gobierno de Santa Fe ya ha sido presentada públicamente y contempla intervenciones en tramos de caminos comunales y municipales, rutas provinciales y sobre todo nacionales que colapsan cuando el movimiento de cargas es mayor.
La posibilidad de que un sistema de peajes pueda en parte financiar las inversiones que llevan décadas de retraso en infraestructura que, en el caso del Estado nacional está en peores condiciones por falta de mantenimiento, es el centro de senadas notas.
Concejales de Cañada de Gómez
Los concejales cañadenses impusieron a los senadores sobre sus dudas respecto de cómo impactará el mecanismo de financiación en su comunidad. Manifiestan que se espera contar con una copia del proyecto y más detalles respecto del fideicomiso previsto. Si se ha previsto cobrar un nuevo impuesto (algo ya desmentido por la Casa Gris) y ante la información de que se necesitan 400 millones de dólares para ese emprendimiento saber qué sucederá con las contribuciones sobre el transporte de cargas y el sector productivo en general.