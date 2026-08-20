Discusión en comisiones

El Senado puso bajo la lupa los recursos que compromete el Súper RIGI

El plenario retomó el proyecto para atraer grandes inversiones de al menos US$1.000 millones y concentró la discusión en las contraprestaciones exigidas a cambio de beneficios por 30 años. Agua, energía, proveedores locales, controles ambientales y autonomía provincial quedaron en el centro del debate.