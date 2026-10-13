Sergio Uñac lanzó este martes su primer spot en modo candidato, titulado "Por qué quiero ser presidente", que difundió en X. El senador nacional y exgobernador de San Juan sostuvo que busca poner su experiencia al servicio del país y cuestionó el estado social que atraviesa la población.
"Por qué quiero ser presidente": Uñac presentó su candidatura y se posiciona en la interna peronista
El senador y exgobernador sanjuanino difundió un video en redes sociales donde expone los motivos de su postulación y analiza la compleja realidad socioeconómica nacional.
El material se presenta como un argumento público para una postulación presidencial y afirma que "hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal", una frase que el propio dirigente pronuncia en la pieza.
“Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal”, planteó el sanjuanino, en el spot difundido en su cuenta de X.
En otro pasaje del video el candidato explica las razones de su aspiración: “Yo quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos, al servicio de mi país, para que en este país el trabajo alcance... y para que nuestros hijos, los hijos de todos, sientan que este país tiene futuro y que el futuro lo construimos entre todos”, dijo Uñac.
Antecedentes y la estrategia comunicacional
El clip es el segundo de una serie; la primera entrega, con una referencia al nacimiento de Juan Domingo Perón sin mención explícita de candidatura, fue publicada el jueves 8 de octubre.
Uñac ya anunció su intención de competir en marzo durante un programa de streaming y en aquella ocasión ubicó a Axel Kicillof "como un contrincante directo" dentro del peronismo, según declaraciones previas.
El senador defendió además las primarias abiertas (PASO) como mecanismo para resolver la interna y dijo que en su espacio "hay gente de peso" que acompaña su decisión, lo que forma parte de su argumentario público para disputar la interna.
Relación con líderes del espacio y contexto político
Sobre su vínculo con Cristina Kirchner, en mayo Uñac comentó: "No tengo el aval explícito, por lo que yo entiendo, y tampoco un veto" y explicó que habla con ella "dos o tres veces al año"; un mes después reconoció haberla visitado en su domicilio y aseguró que la expresidenta le dijo que siguiera adelante con su candidatura.
El spot se difundió en un contexto de división interna en el peronismo y tras una reunión en la que Uñac ofició de anfitrión para Máximo Kirchner y un grupo de legisladores kirchneristas en San Juan.
Máximo Kirchner, según el intercambio posterior, planteó que la intención del espacio es que Cristina pueda presentarse a elecciones y sostuvo que respaldarla no convierte automáticamente a otros en una alternativa secundaria.
El lanzamiento audiovisual completa la estrategia pública del dirigente para posicionarse de cara a las elecciones de 2027 y marca una nueva etapa comunicacional en medio de las discusiones internas del peronismo.