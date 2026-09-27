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Ley 12.069

Motosierra legislativa

Silvia Malfessi busca eliminar trabas comerciales y terminar con las retenciones bancarias del SIRCREB que hoy aplica el gobierno santafesino.

"Las reglamentaciones al derecho de trabajar y comerciar deben siempre respetar los preceptos constitucionales", dijo Malfessi."Las reglamentaciones al derecho de trabajar y comerciar deben siempre respetar los preceptos constitucionales", dijo Malfessi.
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La diputada libertaria Silvia Malfessi ingresó una serie de proyectos de ley tendientes a derogar normas que -a su entender y concepción ideológica- obstruyen libertades en la provincia de Santa Fe.

Una de ellas apunta a derogar la Ley 12.069 que estableció el régimen legal para Grandes Superficies Comerciales en la Provincia de Santa Fe. "Esta ley cuya derogación propiciamos es un claro ejemplo del ejercicio abusivo, indiscriminado y absolutamente inconstitucional del poder. Aquí, bajo el pretexto del ejercicio del poder de policía, el legislador pretende crear una categoría inconstitucional (de grandes superficies) y le impone toda una serie de requisitos para su habilitación con participación no solo del Municipio sino también del Estado Provincial que sólo constituyen verdaderos obstáculos inconstitucionales", marcó la rosarina.

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"Las reglamentaciones al derecho de trabajar y comerciar deben siempre respetar los preceptos constitucionales. Aquí se viola el sabio principio de igualdad ante la ley, al dar un tratamiento absolutamente injustificado a comercios que tengan determinadas superficies", explicó.

La otra propuesta es derogar en toda la provincia de Santa Fe el Decreto Provincial Nro. 1148/2008 y toda otra normativa que otorgue competencia a la Administración Pública Provincial para extraer fondos depositados en cuentas bancarias sin previa autorización judicial.

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Así apunta a dejar sin efecto en la provincia de Santa Fe la adhesión al sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias (SIRCREB) aprobado por la Resolución General 104/2004 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/1977.

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