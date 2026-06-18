La Corte Suprema de Justicia expuso una serie de objeciones -resumidas en cinco puntos- sobre el mensaje del Poder Ejecutivo, a tratamiento de la Cámara de Diputados, para reformar el funcionamiento de los colegios de jueces penales.
La Corte Suprema de Justicia marcó preocupación en puntos de la reforma al colegio de jueces penal
Diputados destacaron la importancia del diálogo institucional. En un documento, los ministros de la Corte dejaron expuestas cinco diferencias con el mensaje del Poder Ejecutivo.
Fue durante una prolongada reunión realizada en el Palacio de Tribunales donde el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y todos sus ministros, recibieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que asistió, sin ausencias, al encuentro acordado el último fin de semana.
La Cámara de Diputados tenía fijado un tratamiento preferencial para el mensaje del Ejecutivo en la semana, pero en virtud de la reunión, acordó una nueva preferencia para la próxima sesión que será el 2 de julio. "El balance es muy positivo porque el diálogo institucional en los momentos que vive la Argentina, siempre es positivo", marcó la diputada Lionella Cattalini, presidenta de la comisión. En términos similares se expresó José Corral al retirarse del Palacio de Tribunales.
Más allá de lo dialogado en la reunión, la Corte entregó un documento donde sintetiza los cuestionamientos elaborados a partir de planteos de los colegios de jueces penales de las cinco circunscripciones y de los propios ministros, dos de los cuales -Daniel Erbetta y Jorge Baclini- son penalistas y fueron los encargados de exponer en gran parte de la reunión.
"Es un proyecto Poder Ejecutivo, sigue estando en agenda, vamos a tomarnos estos días para intentar arribar a una síntesis en virtud de todo lo que hemos recibido y de cuáles son los objetivos que tiene este proyecto, que es agilizar el funcionamiento y acelerar estos juicios, que es algo necesario y es un problema", le dijo Cattalini al El Litoral.
"Tenemos a estudio un mensaje del Poder Ejecutivo que intenta solucionar un problema que existe, fundamentalmente en Rosario, con respecto a la cantidad de juicios atrasados. Hemos tenido consideraciones de la Corte que recibimos por escrito, que vamos a estudiar en estos días", añadió la socialista.
Las consideraciones de la Corte parten en cómo organizar el colegio de jueces, de cómo organizar la oficina de gestión judicial, así como a la competencia tanto del colegio de jueces de primera instancia como de revisión.
En Diputados fueron recepcionadas notas del Colegio de Jueces de la quinta circunscripción y del Colegio de Magistrados por esta temática.
Las advertencias
La nota entregada por la Corte a los diputados fija la postura crítica del cuerpo sobre cinco puntos del mensaje del Poder Ejecutivo.
* De la lectura de seis artículos, la Corte señala que la redacción pareciera proponer la conformación de dos colegios de jueces penales, uno de primera instancia y otro de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Diseño a través del cual -indica la expresión de motivos del proyecto- se optimizaría el uso de los recursos judiciales, facilitando la rotación funcional y asegurando una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga о subutilización de los mismos.
Para los cortesanos "se entiende que la modificación que se propone es demasiado amplia y puede generar controversias a futuro por lo que propone instalar un sistema similar de suplencias intracircunscripción entre los jueces de primera instancia según lo disponga la Corte Suprema de Justicia, tal como actualmente lo prevé el artículo 20 bis de la ley para los vocales de la Cámara de Apelación en lo penal".
* Las modificaciones a la oficina de gestión judicial creando dos en la provincia, una para la primera instancia y la otra para la segunda instancia en toda la provincia de Santa Fe. "Si bien se asigna a la Corte la posibilidad de la respectiva organización, se considera que es inconveniente esta reforma porque podría alterar una situación actual que desde la distribución territorial prevista por la ley no está funcionando mal", señala la nota.
* Competencia material: Para la Corte hay cierta ambigüedad y confusión en la redacción propuesta, desde que las primeras líneas del inciso parecen referir a una suerte de competencia exclusiva en la materia de ejecución penal para la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria con una lectura tácita de intento de supresión de la instancia inferior tal como existe en la actualidad.
* Otro artículo establece que el recurso contra las sentencias dictadas por tribunal pluripersonal o por jurados, contra la condena privativa de la libertad superior a 18 años cualquiera haya sido la conformación del órgano jurisdicción de primera instancia el tribunal de Cámaras se integrará de manera pluri personal con tres magistrados, en los demás casos el órgano será unipersonal.
Para la Corte, esta reforma asigna competencia material a un tribunal de revisión unipersonal para las sentencias dictadas en juicios con condenas menores a 18 años, lo que se considera que es un exceso y que debe modificarse porque afecta el sistema recursivo para casos graves en los que el control por tres vocales es más estricto para evitar posibles errores judiciales según lo previsto en los estándares internacionales, siendo que el sistema actual autoriza a sentencias con penas menores a cinco años a que sean revisadas por un tribunal unipersonal.
* Otro artículo propone cambiar el Código Procesal Penal estableciendo que por regla las audiencias diversas al juicio deben realizarse por medios telemáticos o remotos salvo que por graves razones y o excepcionales se disponga la presencialidad.
Se considera que en el régimen vigente hoy se considera como un modelo excepcional a las audiencias remotas que con la reforma pasaría a ser la regla para las audiencias diversas al juicio. Se recuerda que la reciente reforma de la Constitución en su artículo 14 consagró el sistema adversarial (propio de la matriz del jurado clásico) que solo puede ser oral y contradictorio, respetando la inmediatez y la concentración lo cual se ve satisfecho plenamente con la presencialidad.
Actores
Rafael Gutiérrez fue el anfitrión del encuentro y lo hizo acompañado por todos los ministros: Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, y Margarita Zabalza.
Por la Comisión la delegación la encabezaron la presidenta y vice, Lionella Cattalini y Emiliano Peralta. Más los restantes integrantes Joaquín Blanco; José Corral; Ariel Bermúdez; Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti; Celia Arena; Silvia Malfessi y Silvana Di Stefano.