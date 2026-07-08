La oferta económica presentada por SML Consultores Médicos para operar el llamado Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal) fue considera "razonable, equitativa y acorde a los valores de mercado" y en días más el gobierno de la provincia de Santa Fe firmaría el contrato adjudicando la licitación.
Una empresa del grupo Werthein se hará cargo de la salud laboral de los estatales santafesinos
La oferta económica presentada por el único oferente fue considerada "razonable, equitativa y acorde a los valores del mercado" por la comisión evaluadora del gobierno santafesino. Estiman que antes de fin de mes se firmaría el decreto de adjudicación de la licitación.
De esta manera, la empresa ligada al grupo Werthein tendrá a su cargo el mecanismo de licencias y ausentismo, y el seguimiento de accidentes laborales en los agentes del Estado santafesino. SML Consultores Médicos S.A. es una empresa especializada en la gestión, auditoría de salud y medicina laboral. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y funciona principalmente como una gerenciadora de prestaciones médicas vinculadas a riesgos del trabajo, control de ausentismo, auditorías y juntas médicas.
El objetivo central de la licitación es mejorar la atención de la salud laboral de todo el sector estatal y por ende bajar el ausentismo que se sitúa -según fuentes del gobierno santafesino- en el 14%.
El Sipsal es el nuevo esquema unificado y digitalizado que diseñó el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para transformar el control de las licencias médicas, la salud laboral y los accidentes de trabajo de la administración pública. Creado formalmente mediante el Decreto N.º 1838/2025 representa una reconfiguración de fondo sobre cómo el Estado santafesino gestiona el ausentismo de su planta de trabajadores.
Trascendió que tras la evaluación favorable de la comisión técnica, el expediente pasó a un control técnico previo al anuncio de la preadjucación del contrato a SML Consultores Privados para luego finalizar con la firma del decreto que sería antes de fin de mes, se dijo a El Litoral.
El objetivo de la licitación es que la empresa adjudicataria se encargue de los problemas de salud de los 150 mil empleados del estado santafesino, que realice las atenciones pertinentes en cada una de las localidades, se haga cargo de la prestación de medicamentos y del seguimiento de los posibles accidentes laborales.
El pliego establece un proceso gradual de puesta en marcha del sistema que comenzará, a los 60 días de firmado el contrato, con personal comprendido en el escalafón 2695, Fiscalía de Estado, gráficos, Api, Catastro y ex Dipos que están distribuidos en 296 localidades y totalizan 28.509 agentes.
Luego será el turno de Profesionales Ley 9282 y los Viales (9.860 agentes); en tercer lugar, docentes y asistentes escolares (79.365) y finalmente a personal policial y penitenciario (31.354).
El pliego estableció las condiciones en que debe prestarse el servicio con una línea telefónica de acceso al sistema para la derivación a un profesional de salud en cada lugar de la provincia. Entre los requisitos se le exige al prestador la atención en cada uno de los rincones de la provincia e incluso la provisión de medicamentos en caso de ser necesario.
El precio base de la licitación partió de una suma algo superior a los $6.300 por empleado al día de la convocatoria, cifra que tendrá actualizaciones trimestrales de acuerdo a un mix entre aumentos salariales e inflación. Trascendió que la propuesta está en línea con los requisitos del pliego. El costo del servicio estaría cercano a los $9000 por agente.
El Sispal será el sistema integrado de protección laboral que operará un agente privado y que apunta a unificar un sistema que hoy aparece como muy fragmentado, no integrado y que no dialoga entre sí, de acuerdo al diagnóstico que hicieron los equipos económico y de salud al evaluar la situación.
El operador será el encargado de trabajar en la confección de las carpetas de ingresos al Estado, pero también de entender en licencias de corto tratamiento que hoy es el 70% de la problemática de salud de los trabajadores. También todo lo que son las prestaciones médicas por accidentes y enfermedades profesionales.
S.M.L. Consultores Médicos S.A. forma parte del grupo Werthein y es utilizada para coordinar los médicos a domicilio, las clínicas de atención primaria, los traslados y el seguimiento de los trabajadores accidentados en dependencias estatales y empresa. En Santa Fe, ha establecido una red de prestadores con clínicas y consultorios diseminados por toda la provincia y que se encuadró dentro de los requerimientos del pliego, se indicó en Casa de Gobierno.
Cambios
El nuevo sistema pretende pasar del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a otro innovador y tecnológico que simplificará la solicitud de licencia al trabajador en momentos de enfermedad y accidente.
Hoy el trabajador debe notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillarlo y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios. Con el servicio en manos de un prestador privado, a través de un sistema tecnológico (App, WhatsApp, o 0800) la notificación del trabajador, a partir de allí un profesional se contactará y le hará preguntas para evaluar la situación de la enfermedad, optando por una atención a través de la telemedicina o la derivación con turno asignado a un centro de salud.
Será el médico quien establece la patología y determina los días de licencia, cargándolos directamente al sistema, mediante el cual se notifica directamente al área del trabajador.