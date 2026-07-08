Avanza el proceso licitatorio

Una empresa del grupo Werthein se hará cargo de la salud laboral de los estatales santafesinos

La oferta económica presentada por el único oferente fue considerada "razonable, equitativa y acorde a los valores del mercado" por la comisión evaluadora del gobierno santafesino. Estiman que antes de fin de mes se firmaría el decreto de adjudicación de la licitación.