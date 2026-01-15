La licitación del Sispal

"El eje es la salud de los trabajadores estatales como política de cuidado", asegura la secretaria de la Función Pública

Malena Azario explicó los objetivos centrales del sistema que será licitado el próximo 10 de marzo. Quiénes serán los competidores para operarlo y el rol del Estado. La funcionaria expuso, en detalles, el programa ante el gabinete en la primera reunión del año.