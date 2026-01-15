"El eje es la salud de los trabajadores estatales como política de cuidado", asegura la secretaria de la Función Pública
Malena Azario explicó los objetivos centrales del sistema que será licitado el próximo 10 de marzo. Quiénes serán los competidores para operarlo y el rol del Estado. La funcionaria expuso, en detalles, el programa ante el gabinete en la primera reunión del año.
Azario definió al Sipsal como “política de cuidado” para trabajadores estatales.
En la primera conferencia de prensa del año, funcionarios del Gobierno presentaron elSistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), que -anticiparon- marcará un cambio de paradigma en materia de salud laboral y cuyo eje es el cuidado integral del bienestar de los trabajadores del Estado santafesino. El último lunes, en la primera reunión de año del gabinete, el equipo económico dio detalles de un programa que viene trabajando la gestión desde diciembre de 2023.
El 10 de marzo será la apertura de sobres de la licitación y El Litoral repasó los razones y los alcances que tendrá el sistema con la secretaria de la Función Pública, Malena Azario.
- ¿Qué es y qué alcances tiene el sistema de salud que están tratando de poner en marcha?
- El Sispal es el sistema integrado de protección laboral. Lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno fue estudiar cómo se comportaba salud laboral y el autoseguro para riesgos y enfermedades profesionales en la provincia.
La provincia tenía o tiene cinco subsistemas de salud laboral que dependen de distintos ministerios. El sistema de salud laboral que atiende la administración central y a los profesionales de la salud y que actualmente depende del Ministerio de Economía, pero que antes estaba el Ministerio de Salud. Otro, el sistema que atiende a los docentes y a asistentes escolares que depende del Ministerio de Educación. El personal de seguridad -policías, penitenciarios e industrias penitenciarias- bajo el Ministerio de Justicia y Seguridad. Los trabajadores viales con un sistema propio en la Dirección Provincial de Vialidad que depende del Ministerio de Obras Públicas. Por último, pequeños subsistemas que son las empresas del Estado.
Además tenemos el autoseguro, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con una dirección particular, pero todo lo que es prestaciones médicas se otorgan a través de un convenio con IAPOS.
Todo un sistema muy fragmentado, no integrado, que no dialoga entre sí. Cada sistema dispara hacia las distintos áreas de recursos humanos donde se descargan las novedades, es decir, inasistencias justificadas o no. Nosotros miramos las inasistencias por razones de de salud.
Azario definió al Sipsal como “política de cuidado” para trabajadores estatales.
Con ese panorama, el Estado no tenía información, no tenía construcción de datos. Fuimos construyendo el informe de ausentismo que forma parte de este proceso, en forma manual. Fuimos mirando todo el 2024 cómo se comportó el tema licencias en los sistemas de registro del personal tendiente a la liquidación de haberes. Cuando miramos hacia dentro para saber patologías, es imposible de abordarlo.
Necesitamos una herramienta que construya información porque toda toma de decisión se tiene que basar en la evidencia para poder llevar adelante una planificación, en este caso, de promoción y prevención de la salud.
Todos esos elementos contribuyeron a la creación de este modelo. Por supuesto, miramos y consultamos qué pasaba en otras provincias, algunas que están un poco más avanzadas que Santa Fe. Cuando llegamos al gobierno, la provincia estaba muy atrasada en desarrollo tecnológico, con expediente papel que ahora apostamos a dejar de lado con el gobierno digital.
En las otras provincias, un sistema así como lo planteamos nosotros no existe. Algunas tienen, por un lado el sistema de riesgo del trabajo y por otro ausentismo, pero no unificado. Por eso, llamamos al Sipsal un sistema innovador e inédito. No hay otro igual que centralice e integre todo en un mismo sistema. La problemática de salud de los trabajadores para el gobierno provincial es una; va a ingresar por un solo sistema que tendrá una pata tecnológica para que sea ágil, cercano y que nos genere toda la información que necesitamos para poder abordar las problemáticas de salud.
Hoy no tenemos carpetas médicas que llamamos historias clínicas integrales. Hoy la carpeta médica de un trabajador es una carpeta en papel donde arranca con los requisitos que tiene que tener para el apto física y psicológica de acuerdo a los escalafones y desde allí toda su historia de salud laboral. Lo queremos digitalizar. Lo será a partir del nuevo sistema. En el arranque van a convivir con la parte de papel.
Lo otro que tiene el sistema es que nos planteamos la prestación de salud. Todo lo que son licencias de corto tratamiento van a ser atendidas, que es el 70% de la problemática de salud de los trabajadores más todo lo que son las prestaciones médicas por accidentes y enfermedades profesionales.
- Este es el sistema que van a licitar el 10 de marzo, es decir que estará en manos privadas
- Lo que vamos a licitar es la gestión de este sistema. Queremos que esta operadora, una empresa, por supuesto, tiene que ser de salud porque va a atender a los trabajadores, no solamente va a ser la gestión, sino que las licencias van a estar basadas en una atención que va a recibir ese trabajador estatal.
En 2024, el ausentismo promedio fue 15,2%, según el relevamiento oficial.
- ¿Los profesionales van a formar parte del equipo del concesionario?
- Exactamente, los profesionales van a formar parte de la cartera que ofrezca la empresa que elijamos en el proceso de licitación. Nosotros, como Estado vamos a tener una Unidad Ejecutiva que va a controlar este sistema. También el Estado se reserva todos los médicos para las juntas médicas.
- ¿Cuál fue la reacción de las distintas organizaciones gremiales cuando presentaron el tema?
- Primero, no estamos tocando ningún derecho de los trabajadores porque todas los regímenes de licencias por razones médicas y las demás están vigentes. Nosotros estamos trabajando sobre una gestión de lo que es la facultad que tiene todo empleador de controlar las problemáticas de salud que impactan sobre la vida laboral. Tiene que ver con las justificaciones o no de inasistencias por causas laborales
El eje es que esto es una política de cuidado de los trabajadores, queremos que sea una política integral de atención de la salud de los trabajadores. Con las organizaciones sindicales hemos charlado en alguna ocasión. A partir de ahora se van a abrir la las mesas para contarles en qué va a consistir el sistema.
- ¿Está mensurado en términos económicos lo que significa el ausentismo? No solo por la pérdida de jornada, sino que en muchos casos exige el reemplazo.
- En cada uno de los subsistemas que existen hoy en Estado y que tienen reemplazos, tienen la valoración económica. Podemos recordar el debate sobre docentes donde se abonaba por reemplazos prácticamente el equivalente a una masa salarial.
No todos los subsistemas generan reemplazos. Pero consideramos que el eje está puesto en la salud de los trabajadores, como una política de cuidado. Al tener un sistema que pueda llegar en forma temprana, rápida en la atención de ese trabajador, más las políticas de prevención, no tenemos duda de que esos índices van a decrecer.
El gobierno mantendrá las juntas médicas y auditará el funcionamiento del prestador. Foto: Fernando Nicola
- Cuando se habla del tema salud laboral, se supone que los mayoría de los problemas están en áreas críticas donde se desempeñan trabajadores como seguridad, grandes efectores de salud...
- Sí, tenemos relevado, por supuesto. El estado provincial brinda servicios públicos esenciales, como es salud, como es educación, como es seguridad, trabajadores viales, cada uno de ellos tienen sus propias problemáticas, unas que son generales a todos como seres humanos que no podemos estar afrontando alguna contingencia de salud y, otras que se relacionan particularmente con el tipo de de actividad. Es lo que se llama enfermedad y accidentes profesionales que hoy en el sistema nacional están regulados por listas. Esto no quiere decir que no haya alguna situación particular que el propio sistema de la provincia incorpore como un elemento profesional.
El desafío es de poder trabajar y abordarlo tempranamente. Son las políticas de prevención que queremos generar a partir de la información que surja de este sistema.
- La licitación del 10 de marzo es inédita u otras provincias ya tienen algo en la materia
- Existe en otras provincias sistemas similares, pero no de esta forma integrada. Vemos provincias que tienen bajo un sistema de ART. Santa Fe tiene el autoseguro; en otras existen la atención de prestaciones como puede ser Córdoba para lo que es salud laboral.
Nosotros integramos el sistema con respecto a la atención de la salud de los trabajadores. No renunciamos al autoseguro, sino lo que estamos conveniando o licitando es la atención de las prestaciones médicas.
- Quiénes serán los posibles participantes de este proceso licitatorio: empresas de salud, de medicina, de seguros sanatorios..
- Lo sabremos cuando abramos los sobres el 10 de de marzo. Sí entendemos que se trata de un rubro donde mayormente se piensa en una empresa o en un grupo de empresas relacionados con accidentes, de enfermedades profesionales y con sistema de salud laboral. Sí, empresas de salud que deben cubrir toda la provincia. Puede ser una empresa que genere una red de prestadores. El pliego lo dice claramente que la prestadora tiene que tener una atención a lo largo y ancho de la provincia. Nosotros concentramos la mayoría de los trabajadores en la ciudades de Santa Fe y de Rosario, pero también tenemos agentes estatales en los distintos lugares del territorio de la provincia.
Policías, maestros, empleados de energía, de salud tenemos en toda la provincia. Tenemos que llegar a todos los lugares. Por eso entendemos que puede haber uniones de empresas que se presenten al proceso licitatorio.
Excepciones
Azario explicó que el Sipsal no va a atender las prestaciones de familiar enfermo de un agente estatal ni los casos de maternidad. "El Estado no va a otorgar la prestación al hijo o familiar porque el vínculo laboral es con el empleado. Ese es el límite. Sí, vamos a hacer el control médico. En maternidad, todas las obras sociales tienen el plan materno infantil, que es gratuito. Lo que sí vamos a ingresar es a esa trabajadora con el certificado de que está embarazada", explicó.
"No podemos controlar a un familiar, porque no está dentro de las potestades del Estado, sí podemos controlar a al empleado", remarcó.
Cinco módulos
El pliego establece que el sistema se organizará en cinco módulos que actuarán de manera articulada:
Plataforma tecnológica y servicio operativo, con digitalización, integración de datos y trazabilidad de cada caso. Se inicia con la denuncia del trabajador con el motivo de la licencia por causas médicas, las que se tomarán dentro de las 24 horas, brindándole asistencia a la consulta durante todo el trámite hasta el alta médica.
Servicio de control médico y salud laboral, con evaluaciones integrales y seguimiento continúo.
Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con atención adecuada y articulación con el sistema de riesgos del trabajo.
Juntas médicas, con evaluaciones interdisciplinarias y criterios homogéneos.
Exámenes médicos periódicos, orientados a la prevención y a la detección temprana.
Características
El futuro prestador deberá, entre otras cosas:
Prever la atención del trabajador por razones de salud.
Otorgar prestaciones de consulta/diagnostico, estudios complementarios y provisión de medicamentes en patologías de corta duración.
Licencia de larga tratamiento: consulta/ verificación y validación de tratamiento de médico tratante. Seguimiento y acompañamiento, pudiendo sugerir estudios y/o tratamientos alternativos.
Evaluación diagnostica y evolución de patologías de salud mental con hasta 12 atenciones anuales.
Rehabilitación física y/o kinesiológica con hasta 10 sesiones anuales.
Prestaciones por accidentes o enfermedades profesionales.