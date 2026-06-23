El único oferente del Sistema Integrado de Salud Laboral (Sispal) que licitó el gobierno santafesino pasó satisfactoriamente la etapa de evaluación técnica y habilitó la posibilidad de que se abra el sobre 2 que contiene el requerimiento económico exigido para prestar el servicio.
El gobierno de Santa Fe está ya en condiciones de licitar el sistema de protección laboral
SML es la firma que presentó los dos sobres exigidos por el pliego licitatorio. Expectativa que en el último cuatrimestre del año empiece a funcionar el sistema que apunta a mejorar la atención sanitaria del empleado del estado y bajar los índices de ausentismo. Se aplicará por etapas.
SML Consultores Médicos, empresa del grupo Werthein, es la única que presentó los dos sobres exigidos en el marco del proceso licitatorio que lleva adelante el gobierno santafesino con el objetivo de cuidar la salud del agente público y por ende bajar el nivel de ausentismo que rondó, en 2024, el 14% de los empleados.
El objetivo final es que la empresa que surja del proceso licitatorio se encargue de los problemas de salud de los 150 mil empleados del estado santafesino, que realice las atenciones pertinentes en cada una de las localidades, se haga cargo de la prestación de medicamentos y del seguimiento de los posibles accidentes laborales.
El pliego establece un proceso gradual de puesta en marcha del sistema que comenzará con personal comprendido en el escalafón 2695, Fiscalía de Estado, gráficos, Api, Catastro y ex Dipos que están distribuidos en 296 localidades y totalizan 28.509 agentes.
Luego llegará el turno de Profesionales Ley 9282 y los Viales (9.860 agentes); en tercer lugar para docentes y asistentes escolares (79.365) y finalmente a personal policial y penitenciario (31.354).
El pliego estableció las condiciones en que debe prestarse el servicio con una línea telefónica de acceso al sistema para la derivación a un profesional de salud en cada lugar de la provincia. Entre los requisitos se le exige al prestador la atención en cada uno de los rincones de la provincia e incluso la provisión de medicamentos en caso de ser necesario.
El precio base de la licitación partió de una suma algo superior a los $6.300 por empleado, cifra que tendrá actualizaciones trimestrales de acuerdo a un mix entre aumentos salariales e inflación.
En caso de que el oferente haya presentado una oferta económica en línea con el pliego se estima que a más tardar en septiembre estará en funciones el sistema con un contrato con dos años de duración y posible prórroga por otro.
El Sispal será el sistema integrado de protección laboral que operará un agente privado y que apunta a unificar un sistema que aparece como muy fragmentado, no integrado y que no dialoga entre sí, de acuerdo al diagnóstico que hicieron los equipos económico y de salud al evaluar la situación.
El futuro operador será el encargado de trabajar en la confección de las carpetas de ingresos al Estado, pero también de entender en licencias de corto tratamiento que hoy es el 70% de la problemática de salud de los trabajadores. También todo lo que son las prestaciones médicas por accidentes y enfermedades profesionales.
S.M.L. Consultores Médicos S.A. forma parte del grupo Werthein y es utilizada para coordinar los médicos a domicilio, las clínicas de atención primaria, los traslados y el seguimiento de los trabajadores accidentados en dependencias estatales y empresa. En Santa Fe, ha establecido una red de prestadores con clínicas y consultorios diseminados por toda la provincia y que se encuadró dentro de los requerimientos del pliego, se indicó en Casa de Gobierno.
Límites
Malena Azario, secretaria de la Función Pública aclaró que "el Estado no va a otorgar la prestación al hijo o familiar porque el vínculo laboral es con el empleado. Ese es el límite. Sí, vamos a hacer el control médico. En maternidad, todas las obras sociales tienen el plan materno infantil, que es gratuito. Lo que sí vamos a ingresar es a esa trabajadora con el certificado de que está embarazada".
"No podemos controlar a un familiar, porque no está dentro de las potestades del Estado, sí podemos controlar al empleado", había señalado al presentar el programa.