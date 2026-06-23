Único oferente y superó la instancia técnica

El gobierno de Santa Fe está ya en condiciones de licitar el sistema de protección laboral

SML es la firma que presentó los dos sobres exigidos por el pliego licitatorio. Expectativa que en el último cuatrimestre del año empiece a funcionar el sistema que apunta a mejorar la atención sanitaria del empleado del estado y bajar los índices de ausentismo. Se aplicará por etapas.