Foro “Voces en Democracia”: la mirada de Diego Cabot y Adriana Amado sobre el periodismo y el poder
El 2° Panel Internacional de Periodismo Democrático reunió a expertos que debatieron sobre el impacto de las redes y el poder en el ejercicio periodístico actual, destacando la participación de figuras influyentes del ámbito.
Cabot y Amado dialogaron con El Litoral sobre los desafíos y las amenazas que enfrenta el periodismo hoy.
El evento, que tuvo lugar los días 26 y 27 de agosto en Buenos Aires, contó con la participación de figuras destacadas como el periodista de La Nación, Diego Cabot, y la investigadora y analista de medios, Adriana Amado, quienes dialogaron en exclusiva con El Litoral sobre los desafíos y las amenazas que enfrenta el periodismo hoy.
Diego Cabot, Prosecretario de Redacción de La Nación.
Silencios y escándalos: la justicia y el monitoreo estatal
El periodista Diego Cabot, conocido por su investigación sobre la Causa de los Cuadernos, ofreció una perspectiva cruda sobre la relación entre el periodismo y el poder. Para Cabot, el ejercicio de la profesión se da en un "hábitat de fricción" que es histórico y no está "ni bien ni mal, es así".
No obstante, reconoció que para los periodistas más jóvenes, expuestos a las redes sociales, los ataques y la violencia digital tienen un impacto diferente.
Al ser consultado sobre la confirmación de la veracidad de los cuadernos de la corrupción, Cabot se mostró resignado. Aunque la pericia ratificó la autenticidad del material, el periodista sostuvo que "hay una parte de la sociedad que no le importa la verdad".
El evento tuvo lugar en la UCA este 26 y 27 de agosto.
"Para mí fue el día igual al anterior", afirmó, porque "la gente que no creía, no cree igual". La desconfianza y la agresión se han vuelto una constante en su vida profesional, pero ha optado por "no polemizar porque si no es de nunca terminar".
Cabot también se refirió al reciente escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, revelando que los "silencios son indicadores". Calificó la situación como una "vieja trama" en un sector del Estado "bastante poco monitoreado por la opinión pública".
A pesar de los audios y las controversias, destacó la rápida actuación de la justicia, que "se movió para recolectar las pruebas en una semana". Expresó su deseo de que esto "sea el nuevo parámetro de la justicia argentina".
Para Amado, el periodismo ha perdido sus banderas y se ha centrado en quejas en lugar de autocríticas.
La crisis del periodismo y la búsqueda de nuevas banderas
Por su parte, la analista de medios Adriana Amado ofreció una visión más académica y sistémica. Resaltó que tanto el periodismo como la democracia son "instituciones del siglo XIX" diseñadas para un mundo muy diferente al actual.
Señaló que la crisis actual no está en la democracia en sí, sino en su "aspecto delegativo", mientras que las tecnologías brindan la "inmensa oportunidad para explorar otros formatos" y un rol más participativo para la ciudadanía.
Amado minimizó la noción de un recrudecimiento en las agresiones a periodistas, afirmando que no ve un aumento en la "agresividad del poder, sino una naturalización de estas acciones". Según la investigadora, lo que más preocupa es "la falta de rendición de cuentas de los políticos, la inaccesibilidad a la información pública y la precariedad laboral en la industria, que debilita la profesión".
Para Amado, el periodismo ha perdido sus "banderas" y se ha centrado en "quejas" en lugar de "autocríticas".Lamentó que los periodistas sean "los propios críticos" de su profesión, lo que se refleja en el "deterioro de los salarios" y la "precariedad laboral" que llevan a los profesionales a aceptar trabajos que de otra manera rechazarían.
La investigadora y analista concluyó con una pregunta crucial: si la profesión no atrae a nuevas generaciones, "¿quién va a producir la información que necesita la sociedad para saber una u otra cosa?".
