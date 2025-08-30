En la Universidad Católica Argentina

Foro “Voces en Democracia”: la mirada de Diego Cabot y Adriana Amado sobre el periodismo y el poder

El 2° Panel Internacional de Periodismo Democrático reunió a expertos que debatieron sobre el impacto de las redes y el poder en el ejercicio periodístico actual, destacando la participación de figuras influyentes del ámbito.