En las primeras horas de este jueves, hubo acuerdo en la Unión Cívica Radical de La Capital en el marco del proceso de renovación de autoridades partidarias provinciales y locales. El entendimiento -logrado seis después del plazo del cierre de listas- evitará la elección interna del 17 de mayo.
Fumata blanca en la UCR de La Capital
Entendimiento entre líneas internas evitarán ir a las urnas el 17 de mayo. Basile seguirá presidiendo el comité departamental; González delegado al comité provincial y Corral a la Comisión de Acción Política.
El actual presidente del comité departamental y titular del Concejo Municipal comunicó en forma inmediata el acuerdo a Felipe Michlig quien fue reelecto para encabezar el comité provincial.
Tanto Michlig como funcionarios políticos del gobierno provincial identificados con el radicalismo, había solicitado a los dirigentes capitalinos que se sienten en una mesa para buscar un entendimiento y que todas las líneas internas puedan participar en los órganos de conducción.
El viernes último, al vencer el plazo de presentación de listas, hubo dos por La Capital y una sola en cada uno de los restantes 18 departamentos.
El diputado José Corral al frente de una lista y el actual presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González en la otra.
Desde el lunes se activaron mesas de negociaciones en distintos ámbitos y este jueves, cuando vencía el plazo de impugnar listas, se selló la unidad.
Basile seguirá presidiendo el comité departamental. No obstante la nominación se hará una vez que se reúnan los delegados de seccionales de La Capital ya que la elección es indirecta. González irá como delegado al comité provincial y Corral a la Comisión de Acción Política que conformará la mesa provincial.
Otro dirigente capitalino, Carlos Suárez, será elegido presidente de la convención partidaria aunque por el acuerdo entre líneas provinciales y no como parte del entendimiento de La Capital.
El acuerdo local pasa por designar una lista única de delegados a la convención provincial y lugares proporcionales en el comité departamental.
La junta electoral de la UCR que encabeza Agustín Lemos procederá en la semana venidera a proclamar las autoridades surgidas de la presentación de listas. Luego, será el turno de hacer el primer plenario para elegir la mesa que acompañará a Michlig en el nuevo mandato, mesa donde estarán sentados todos los sectores internos y buscando equilibrio de género y de regiones.
Después será el turno de definir autoridades de la convención que, el año próximo, deberá definir el marco de alianzas del radicalismo a nivel provincial.