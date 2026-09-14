El Virus de Papiloma Humano es una infección común y prevenible. Existen medidas para reducir el riesgo de infección, entre ellas la vacunación que es sin límite de edad.
Una vacuna que previene varios tipos de cáncer no llega a la cobertura ideal
Es la de VPH que se coloca en una única dosis a los 11 años de edad, tanto a niñas como a niños. El virus es el principal causante del cáncer de cuello de útero en mujeres jóvenes y de otras afecciones graves, también en hombres.
La vacunación protege contra más del 90 % de los cánceres asociados al VPH, entre ellos el de cuello uterino. El mejor momento para vacunarse es antes de exponerse al virus, pero si una persona ya lo hizo, la vacuna puede proteger de nuevas infecciones .
La prevención es tanto para las mujeres como los hombres.
Podría decirse que esta nota comienza por las conclusiones. Al menos por los conceptos que Florencia Cahn, médica infectóloga y directora de vacunas de Fundación Huésped, eligió para cerrar el conversatorio que ofreció en Rosario para medios de comunicación. Fue una actividad organizada por MSD Argentina, de la que participó El Litoral. Y estos fueron los mensajes “para llevarse a casa”.
Estrategias
Pero el desarrollo del tema comenzó mucho antes, desde que se describió el virus, se conocieron sus efectos sobre la salud y se establecieron estrategias de prevención, entre las cuales se destacan, junto con la educación (sí, la ESI en las escuelas), el uso adecuado de preservativos (que en este caso es menos efectivo que para la prevención de otras ETS) y los controles periódicos. la vacunación.
Para hablar de inmunización hay que ir a nuestro Calendario Nacional; uno de los más completos de la región, porque incluye casi 20 vacunas para todas las etapas de la vida y que, sin embargo, tiene un nivel de cobertura más o menos alejado del ideal según la provincia.
Una de esas vacunas se incorporó en el año 2011: es la que previene el desarrollo de enfermedades por el Virus de Papiloma Humano y se aplica a niñas y a niños de 11 años. ¿Únicamente? No. También para mujeres nacidas a partir del año 2000 y varones desde 2006.
Además, se puede dar en otras etapas de la vida, ya por fuera del calendario, según el riesgo y la conveniencia que evalúe el profesional de la salud.
La edad indicada no es casual: el objetivo es prevenir antes de la exposición al virus, porque la transmisión ocurre por contacto piel con piel, principalmente a través del acto sexual por vía vaginal, anal u oral.
No se transmite por el uso compartido de inodoros, ni de utensilios, ni por abrazar o dar la mano a otra persona, ni por compartir una piscina. Esos son mitos. Apenas algunos de los que subsisten y complican la toma de conciencia sobre un tema de enorme importancia para la salud: se estima que 8 de cada 10 personas se infectan con HPV en algún momento de su vida, aunque no todas manifiestan síntomas o bien éstos se pueden manifestar años después.
Sin embargo, es la enfermedad de transmisión sexual más común y puede producir desde verrugas genitales o en otras localizaciones (en hombres y mujeres), hasta lesiones de bajo o alto grado y cáncer de cuello uterino (99 % de los casos por infecciones no resueltas) vagina (75 %), vulva (70 %) pene (60 %) y ano (90 %).
En América Latina hay cerca de 60.000 casos nuevos de cáncer de útero, y es más frecuente en la franja etaria de 35 a 44 años. “En la Argentina aproximadamente fallecen 6 mujeres por día a causa del cáncer de cuello uterino, siendo una enfermedad prevenible”, remarca el folleto que acompañó la charla con la especialista, donde también se aclara que hay 200 tipos de virus, no todos asociados a cáncer.
Barreras
“¿Cuáles son las barreras en el sistema de salud que pueden contribuir a que no estemos logrando las coberturas?”, pregunto Cahn a un auditorio compuesto por periodistas. La pregunta va más allá del VPH porque, en general, se observa que no todas las dosis llegan a sus destinatarios.
Una de esas barreras es la ausencia en la percepción del riesgo (“si una enfermedad fue erradicada, ¿para qué me voy a vacunar?” es la pregunta errada), la desinformación, y la fragmentación del sistema de salud (subsector público, privado, obras sociales sin una historia clínica común para todo el país). Sí reconoció que hubo un avance a través del registro nominal federalizado (Nomivac).
Otra barrera que observa Cahn es la que denomina la de “oportunidades perdidas de vacunación”, por ejemplo, en las guardias o en las altas de internación.
La ausencia de “alarmas” en las historias clínicas digitales cuando falta una vacuna; problemas de stock (que no constituye el principal obstáculo actual), y horarios y accesos en vacunatorios que funcionan en días hábiles en un plazo acotado que, en general, coincide con la jornada laboral de los padres, también figuran en la lista.
No obstante, Cahn abordó otro aspecto que puede obstaculizar el compromiso con la vacunación y es la acción de los propios profesionales de salud, tanto por el desconocimiento en detalle del Calendario Nacional Obligatorio, como por las falsas contraindicaciones de las vacunas (la edad avanzada, el embarazo, la condición de inmunosuprimido), la falta de chequeo de las dosis que recibió el paciente, y la negativa de los propios médicos a darse las vacunas.
En antigripal, que debería ser del 100 %, hay un 25 o 30 % de médicos no vacunados, estimó la especialista ante una consulta.
Cómo prevenir
Volviendo al principal eje de la convocatoria, hay forma de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y la más común como es el VPH. Son estrategias “combinadas” que involucran la Educación Sexual Integral desde los niveles iniciales, “siempre con los contenidos adaptados a la edad”; el uso correcto del preservativo que protege “parcialmente” contra la transmisión del virus; los controles de rutina (que incluyen el PAP, colpospopía y test de VPH si corresponde) y por supuesto la vacuna, que no es terapéutica sino preventiva y está en el Calendario.
Por aprobación de Anmat está prescripta desde los 9 años sin límite de edad y en el listado de dosis obligatoria se da a los 11 años junto a otras dos vacunas que se reciben en la misma etapa: la meningocócica y la Triple bacteriana acelular.
“Argentina tiene la estrategia de recupero, por lo cual las mujeres que nacieron a partir de 2000 y varones desde 2006 que no hayan sido oportunamente vacunados a los 11 años pueden recibir la vacuna”.
Pasada la edad indicada o de recupero, “cada caso se debe evaluar con el médico de cabecera, ya por fuera de calendario, que sí contempla a personas con determinados factores de riesgo”.
Santa Fe en el mapa
Desde agosto, el Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición una herramienta que permite visualizar casi en tiempo real la cobertura en cada provincia. Es el mapa de cobertura y distribución de vacunas.
Allí está también Santa Fe, que viene registrando un aumento en la cobertura de vacuna para VPH aunque, al igual que varios distritos, permanece en rojo, por debajo del 70 % promedio. Hay otras provincias en naranja, amarillo y verde. En este último tono sobresale Salta.
Aún así, para 2025 hubo en Santa Fe un 65 % de cobertura para VPH en mujeres, que incluye la estrategia ampliada de quienes no recibieron su dosis a los 11 años. En varones baja un poco: es del 59 %, tal vez en respuesta a uno de los mitos asociados al virus: que solo se aloja y desarrolla enfermedades en el cuerpo femenino.
El ideal de vacunación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el 95 %, a fin de erradicar el cáncer de útero, el más frecuente derivado de la infección por VPH.
“Hay un camino que se está recorriendo, pero hay que seguir trabajando. Nos están quedando muchas personas sin proteger”, explicó Cahn sobre el virus y sus efectos sobre la salud.
Mientras tanto, conviene repasar los conceptos "para llevarse a casa". El VPH es la enfermedad de transmisión sexual más común, puede ser mortal y es prevenible con una vacuna gratuita y obligatoria.