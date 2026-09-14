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Una vacuna que previene varios tipos de cáncer no llega a la cobertura ideal

Es la de VPH que se coloca en una única dosis a los 11 años de edad, tanto a niñas como a niños. El virus es el principal causante del cáncer de cuello de útero en mujeres jóvenes y de otras afecciones graves, también en hombres.