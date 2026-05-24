En el marco de una de las etapas clave en los trabajos que desarrolla el Gobierno Provincial para la construcción del nuevo Velódromo de Rafaela, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, visitó la obra e informó que ya comenzaron las tareas de montaje de la pista profesional de madera, homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Rafaela: comenzó la instalación de la pista del velódromo para los Suramericanos
“El nuevo velódromo es una joya para nuestra provincia de Santa Fe y es un orgullo poder tener esta infraestructura que estamos construyendo en Rafaela, con fondos enteramente santafesinos que dispuso el gobernador Pullaro”, destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
Durante la recorrida, Enrico señaló que “la colocación de la pista representa un hito dentro del proyecto, ya que se trata del componente central del edificio. La estructura fue diseñada bajo estándares internacionales y especialmente fabricada para competencias de alto rendimiento, permitiendo posicionar a Rafaela y a la provincia de Santa Fe dentro del circuito de eventos deportivos internacionales”.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, contó que “las tareas preliminares para este montaje comenzaron el 11 de mayo con la capacitación a los 24 obreros (12 oficiales y 12 ayudantes), que durante 11 semanas van a estar llevando adelante el montaje de la pista. Antes, se trabajó en la marcación, nivelación, topografía, aserrado y armado de piezas”.
El nuevo Velódromo tiene como objetivo albergar las competencias de ciclismo de velocidad de los Juegos Suramericanos 2026 y, para ello, la obra ingresa en su fase final, superando el 80 % de avance.
Pocas pistas como estas en el mundo
La pista fue adquirida en una compulsa internacional llevada a cabo por la Provincia de Santa Fe, ya que son pocas las empresas a nivel mundial que realizan estos velódromos homologados por la UCI.
La empresa que lleva adelante la construcción en Rafaela es la firma canadiense Junek Velodromes, que utiliza madera producida en Finlandia, accesorios y tornillería de origen chino, y mamparas y barandas fabricadas en Estados Unidos. La ingeniería y colocación de la estructura la están llevando adelante profesionales mexicanos y canadienses, mientras que la mano de toda la sede se desarrolla con trabajadores de la provincia santafesina.
“A nivel mundial, este tipo de velódromos se construyen sólo 2 o 3 por año, lo que le da más importancia aún al gran trabajo que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe en la ciudad de Rafaela. Además, se trata del segundo velódromo cubierto en todo el país. El único existente hasta el momento se ubica en San Juan”, remarcó Pascualón.
Para la construcción de la pista del nuevo velódromo, el Gobierno Provincial realizó una inversión de 1,2 millones de dólares aproximadamente, que se suman a los más de 7.876 millones de pesos invertidos en la construcción de la estructura cubierta.
Un estadio de nivel internacional
El velódromo se construye en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y formará parte de un gran complejo deportivo junto a las pistas de BMX y Skate Park. El proyecto fue concebido como una infraestructura de referencia para el ciclismo de velocidad, aunque también estará preparada para actividades deportivas, recreativas y culturales complementarias.
La pista de madera se monta sobre una platea de hormigón armado especialmente diseñada para cumplir con las exigencias técnicas de la disciplina. El sector interior contará además con áreas destinadas a jueces, fotógrafos, deportistas, pista de calentamiento y logística de competencia, incluyendo un túnel de acceso exclusivo para delegaciones y emergencias.
Paralelamente, el edificio incorpora vestuarios para deportistas y jueces, salas de doping, consultorio médico y espacios de apoyo homologados para competencias internacionales, además de sectores específicos para prensa y autoridades.
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