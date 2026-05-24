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Rafaela: comenzó la instalación de la pista del velódromo para los Suramericanos

“El nuevo velódromo es una joya para nuestra provincia de Santa Fe y es un orgullo poder tener esta infraestructura que estamos construyendo en Rafaela, con fondos enteramente santafesinos que dispuso el gobernador Pullaro”, destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.