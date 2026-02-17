Inversión de US$ 18.000 millones: Quirno anunció un megaproyecto de cobre vinculado al RIGI

El canciller Pablo Quirno eligió las redes para instalar un mensaje económico en un día cargado de ruido político. “Otra gran noticia para la Argentina”, escribió al difundir una inversión minera ligada al cobre, el oro y la plata.
El canciller Pablo Quirno difundió el anuncio de Vicuña Corp. por US$18.000 millones para Josemaría y Filo del Sol y lo atribuyó al RIGI. El posteo se dio mientras crece la controversia por una denuncia sobre contrataciones.
El canciller Pablo Quirno eligió las redes para instalar un mensaje económico en un día cargado de ruido político. “Otra gran noticia para la Argentina”, escribió al difundir una inversión minera ligada al cobre, el oro y la plata.
Según el funcionario, Vicuña Corp. —con accionistas BHP y Lundin Mining— proyecta una inversión estimada de US$18.000 millones para los primeros diez años del desarrollo integrado Josemaría y Filo del Sol.
Quirno detalló que el plan contempla unos US$7.000 millones “entre hoy y el primer concentrado de cobre en 2030”, un hito que los inversores ubican como punto de partida productivo del distrito.
En la comunicación empresaria, Lundin Mining informó un estudio técnico integrado para Vicuña, con una operación a cielo abierto y una planta convencional que produciría concentrado de cobre, recuperando también oro y plata.
En paralelo, Reuters reportó que el calendario de inicio de producción se mantiene apuntando a 2030 y que el proyecto necesita infraestructura compleja por su ubicación en altura y en zona cordillerana binacional.
En su posteo, el canciller vinculó el movimiento inversor al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a lo que definió como “reformas estructurales” del gobierno de Javier Milei.
La idea que buscó reforzar fue la de un “salto” en inversión extranjera directa y, con ella, más exportaciones y empleo. En el sector minero, el cobre aparece como una de las apuestas más repetidas cuando se habla de divisas a mediano plazo.
La Nación también subrayó el impacto político del anuncio y el entusiasmo oficial por una inversión inicial de US$7.000 millones hacia el objetivo del primer concentrado en 2030.
Milei, además, replicó el mensaje del canciller en X como gesto de respaldo. En Casa Rosada lo leyeron como una señal de alineamiento interno en un momento de tensión pública por otros temas.
El posteo llegó mientras circulaban informes sobre una denuncia penal presentada por abogados identificados con Reset Republicano, que pidieron investigar una contratación vinculada a Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Según esas publicaciones, la presentación apunta a una presunta falta de transparencia vinculada a obligaciones de publicidad en la web de la Oficina Anticorrupción, en el marco del Decreto 202/2017, y menciona al ministro Federico Sturzenegger y a otros funcionarios.
Noticias Argentinas conectó ambos planos —el anuncio minero y el escándalo administrativo— al señalar que el canciller buscó correr el eje hacia inversiones en un día dominado por la controversia en torno a la cartera.
Por ahora, el Gobierno se apoya en el argumento de previsibilidad para grandes proyectos y en la narrativa de “condiciones” para que lleguen capitales. La oposición, en cambio, intenta sostener la agenda de controles y transparencia.
En el medio queda un dato duro: la minería de cobre volvió a convertirse en palabra clave para el mapa productivo argentino, con promesas de largo plazo, plazos de obra y un cronograma que recién empezaría a rendir en serio hacia 2030.