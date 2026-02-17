Vía redes

Inversión de US$ 18.000 millones: Quirno anunció un megaproyecto de cobre vinculado al RIGI

El canciller Pablo Quirno difundió el anuncio de Vicuña Corp. por US$18.000 millones para Josemaría y Filo del Sol y lo atribuyó al RIGI. El posteo se dio mientras crece la controversia por una denuncia sobre contrataciones.