Acuerdo con Corrientes

Validó la Legislatura la gestión biprovincial para la unión fluvial Bella Vista-Villa Ocampo

Diputados completó el trámite legislativo que ratificó el acuerdo firmado el año pasado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés. El servicio será prestado por el Ejército Argentino.