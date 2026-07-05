Sin oposición alguna, la Cámara de Diputados dio fuerza de ley al convenio firmado en agosto del año pasado entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés para crear la Unidad de Gestión Biprovincial para prestar la conexión fluvial entre Bella Vista, en la provincia vecina, y Villa Ocampo en la nuestra.
Validó la Legislatura la gestión biprovincial para la unión fluvial Bella Vista-Villa Ocampo
Diputados completó el trámite legislativo que ratificó el acuerdo firmado el año pasado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés. El servicio será prestado por el Ejército Argentino.
Dicha Unidad funcionará de manera autárquica, tendrá un directorio que se integrará con representantes de ambas provincias, siendo su presidencia rotativa.
El expediente llegó al recinto de Diputados con el voto del Senado y con la aprobación de tres comisiones de la Cámara Baja: Transporte, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
La Unidad será la responsable de realizar todas las gestiones administrativas ante las autoridades costeras y portuarias; la dirección técnica de los trabajos para la preparación de ambas orillas, de los puntos de amarre del muelle y de la balsa de transporte pesado, así como la instalación de los embarcaderos; y la contratación de todos los servicios adicionales que resulten necesarios, técnicos y profesionales.
Pero también, dicha Unidad será la encargada de suscribir y ejecutar el convenio de cooperación con el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 del Ejército Argentino, para la prestación del servicio de la barcaza de transporte pesado y los embarcaderos correspondientes, con el objetivo de ofrecer el servicio de transbordo de vehículos y de cargas entre ambas localidades satisfaciendo las necesidades de transporte y facilitando el intercambio comercial entre las regiones de las dos provincias.
Los gobernadores además facultaron a la Unidad a fijar el régimen operativo del cruce, incluyendo la factibilidad del recupero de gastos.
El 28 de agosto del año pasado, en la ciudad de Corrientes, Pullaro y Valdés firmaron el acuerdo que tiene dos puntos: formalizar un acuerdo con el Ejército Argentino, representado por el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, para el servicio de balsas y la creación de la Unidad de Gestión Biprovincial.
Un año antes, ambos gobernadores había firmado un primer entendimiento en Villa Ocampo.
Esta semana, los intendentes Cristian Marega (Villa Ocampo) y Noelia Bazzi (Bella Vista) mantuvieron su encuentro presencial en el marco de la Jornada de Integración Regional realizada en la localidad correntina.
Marega encabezó una delegación de funcionarios y representantes del sector privado santafesino que cruzó el río para reunirse cara a cara con Bazzi, sus equipos técnicos y fuerzas vivas de Corrientes.
En dicho encuentro presencial se avanzó firmemente sobre el diseño de la agenda económica, ganadera y turística común para cuando el cruce esté operativo.
En el futuro paso, el Ejército Argentino, a través del Batallón de Ingenieros Anfibios 121, tendrá un lugar clave ya que no solo aportará el soporte logístico para los embarcaderos y el diseño de la operación de la balsa de transporte pesado, sino que tiene previsto realizar las primeras pruebas de navegación hacia fines de este año.
En el mientras tanto, y para habilitar los 25 kilómetros que separan el casco urbano de Villa Ocampo del puerto, la provincia de Santa Fe viene ejecutando un plan de conectividad vial crítico. Así se finalizaron los puentes que atraviesan Paraná Miní y el Arroyo El Pindó (Ruta Provincial 32). En tanto, hay otros dos puentes menores en ejecución y tareas de levantamiento y mejoramiento de la traza de acceso para garantizar la transitabilidad del transporte de cargas.
El principal argumento geoproductivo del proyecto del servicio de balsas es el ahorro de costos: actualmente, la conexión terrestre demanda un rodeo de casi 500 km, mientras que el cruce en balsa une ambas orillas separadas por apenas 3,5 km de río. Los funcionarios estiman un ahorro logístico de entre el 40% y 50% para el traslado de mercaderías.
De no mediar imprevistos presupuestarios o climáticos, las mesas técnicas interministeriales (donde participan Vialidad Provincial, la secretaría de Integración Regional a cargo de Claudia Giaccone y las carteras de transporte) proyectan que la balsa esté plenamente operativa durante el primer semestre de 2027.
El principal argumento geoproductivo del proyecto del servicio de balsas es el ahorro de costos: actualmente, la conexión terrestre demanda un rodeo de casi 500 km, mientras que el cruce en balsa une ambas orillas separadas por apenas 3,5 km de río. Los funcionarios estiman un ahorro logístico de entre el 40% y 50% para el traslado de mercaderías.
Aval político
Pullaro fue a Corrientes a firmar el acuerdo con su par radical Gustavo Valdés en la semana previa al comicio provincial donde el hermano del mandatario, Juan Pablo Valdés fue elegido gobernador al frente de la alianza Vamos Corrientes.
La crónica recuerda que el encuentro de gobernadores se hizo en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno de Corrientes y aprovecharon el acto para exigir de manera conjunta a la Nación una visión más federal hacia las provincias del interior productivo, mayor inversión en infraestructura regional y una gestión compartida de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Ahora ya el contrato del concesionario de la hidrovía fue definido y días atrás, Pullaro habilitó el puente sobre el arroyo El Pindó para acercar más hacia el embarcadero sobre el Paraná y facilitar la conexión con los correntinos que demandan la balsa para abaratar costos de flete de su producción maderera, especialmente.