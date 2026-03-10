Santa Fe presentó datos sobre violencia de género: los niveles más bajos en 14 años
El informe del Observatorio de Seguridad Pública detalló los contextos en que ocurrieron los hechos y la distribución territorial de los casos en la provincia. También se presentaron líneas de trabajo y políticas destinadas a la prevención y al abordaje de estas situaciones.
La conferencia oficial de este martes. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó los datos actualizados del Observatorio de Seguridad Pública sobre hechos violentos contra mujeres por razones de género correspondientes al período 2024/2025. El informe reflejó los niveles más bajos registrados en los últimos 14 años y fue elaborado de manera conjunta por distintas áreas del Estado provincial.
El documento surgió del trabajo del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio Público de la Acusación. La presentación se realizó en el auditorio del Ministerio de Justicia y Seguridad con la participación de autoridades y equipos técnicos.
Un informe elaborado de manera conjunta
El relevamiento reunió información de distintas áreas del Estado con el objetivo de analizar la evolución de los hechos violentos contra mujeres en la provincia.
De acuerdo con los datos difundidos, durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en la provincia. Dentro de ese total, 16 casos tuvieron motivaciones vinculadas con razones de género.
Además, se precisó que 18 de esos hechos correspondieron a homicidios en los que las víctimas fueron mujeres, mientras que dos casos fueron clasificados como transfemicidios.
La conferencia oficial de este martes. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
El informe también analizó la distribución territorial de estos episodios. Según se indicó, el 60% de los casos ocurrió en el departamento Rosario, mientras que el 40% restante se registró en el departamento La Capital.
Otro de los aspectos señalados fue la edad de las víctimas. De acuerdo con los datos presentados, la mayoría de las mujeres afectadas tenía entre 20 y 40 años.
Respecto a los medios utilizados para cometer los hechos, el informe indicó que el arma de fuego continúa siendo el elemento más frecuente. También se registraron casos en los que se emplearon armas blancas, golpes u objetos contundentes.
Asimismo, se destacó que en la mayoría de los casos existía algún vínculo previo entre la víctima y el agresor, y que los hechos ocurrieron con mayor frecuencia en el domicilio de las propias víctimas.
La mirada delGobierno provincial
Durante la presentación, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, analizó el contexto en el que se produjeron estos datos.
El funcionario señaló: “Tenemos también una línea de trabajo muy fuerte, sabiendo que después de un primer momento de gestión en el que se adoptaron medidas que atendieron al grueso de las manifestaciones de violencia en la sociedad, se permitió una baja muy importante de los indicadores de homicidios y lesiones con armas de fuego en la provincia de Santa Fe”.
En ese sentido, explicó que esa reducción permitió observar con mayor claridad otras problemáticas: “Esto fue evidenciando de alguna manera la problemática de los hechos de violencia de género que empezaron a adquirir una notoriedad estadística en el marco de lo que fue la baja de las restantes manifestaciones de violencia”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Victoria Tejeda, destacó el trabajo articulado entre las áreas del gobierno y el rol de las políticas públicas.
“Si bien los datos son alentadores tanto del 2024 como del 2025, lo quiero dejar bien en claro, porque hay una definición de nuestro gobernador de invertir y de tomar cada uno de los temas”, afirmó.
También explicó el funcionamiento del sistema de atención permanente: “Nosotros tenemos una guardia que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año donde reciben incidencias del 911 y también notificaciones del 144, en articulación con los gobiernos locales y con organizaciones sociales”.
Finalmente, remarcó la importancia de contar con información precisa para la planificación de políticas públicas. “Creemos que estos datos son importantes porque además nos permiten poder definir las políticas públicas y seguir pensando hacia qué camino queremos ir y también la inversión que se debe hacer”, expresó.