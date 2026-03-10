Período 2024/2025

Santa Fe presentó datos sobre violencia de género: los niveles más bajos en 14 años

El informe del Observatorio de Seguridad Pública detalló los contextos en que ocurrieron los hechos y la distribución territorial de los casos en la provincia. También se presentaron líneas de trabajo y políticas destinadas a la prevención y al abordaje de estas situaciones.