Condenaron por amenazas y golpes a un hombre acusado de intento de femicidio

Un hombre de 49 años identificado como Miguel Ángel Medina fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Había llegado a juicio acusado de haber intentado asesinarla prendiéndola fuego.
Impusieron 11 años de prisión a Miguel Ángel Medina tras hallarlo responsable de una serie de delitos enmarcados en un contexto de violencia de género.
Un hombre de 49 años identificado como Miguel Ángel Medina fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Había llegado a juicio acusado de haber intentado asesinarla prendiéndola fuego.
La resolución judicial lleva la firma del juez Adrián Godoy, quien presidió el juicio oral y público que finalizó esta semana en los tribunales venadenses.
Las fiscales que representaron al MPA en el debate fueron Luciana Del Greco y Maya Vuletic, quienes valoraron la sentencia condenatoria y señalaron que “el monto de la pena impuesto es similar a los 13 años que habíamos pedido en nuestros alegatos”.
Por otra parte, adelantaron que “esperaremos los fundamentos del magistrado para analizar los motivos que lo llevaron a resolver cómo lo hizo”. Esto, teniendo en cuenta que las funcionarias habían calificado como “tentativa de femicidio” el haber rociado a la víctima con alcohol e intentar prenderla fuego, hecho que el magistrado entendió como una “tentativa de lesiones graves agravadas”.
Finalmente, Medina fue condenado como autor de los delitos de “amenazas agravadas reiteradas por el uso de arma” (dos hechos); “lesiones leves dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género”; “amenazas simples reiteradas” (dos hechos) y “tentativa de lesiones graves dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género”.
“Logramos acreditar el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer, quien sufrió hechos muy graves, tal como lo había señalado ella misma en reiteradas oportunidades durante la investigación”, subrayó Del Grecco.
“Los testimonios que la víctima brindó y ratificó, fueron confirmados con las declaraciones de los dos hijos en común que tiene con el condenado, con los dichos de una vecina y con el informe pericial de los teléfonos celulares”, remarcó la fiscal.
Del Grecco precisó que “en octubre de 2023, la víctima y el condenado finalizaron una relación de pareja de 30 años, en el marco de la cual tuvieron dos hijos que ya son mayores de edad”. Asimismo, indicó que “la investigación de los ilícitos se inició a partir de que la víctima radicó una denuncia en mayo de 2024 en la sede de la Comisaría de la Mujer”.
Durante el debate, Del Grecco argumentó que “la modalidad de los hechos delictivos cometidos por Medina denota una conducta sumamente violenta y peligrosa”.
“El primero de los ilícitos que denunció la mujer fue cometido en mayo de 2024”, relató la fiscal y aclaró que “en esa oportunidad, Medina fue a la casa de la víctima, le tapó la boca con la mano y le apuntó en la frente con un arma de fuego, mientras le decía que la iba a matar porque, supuestamente, ella estaba en pareja con otra persona”.
Del Grecco también indicó que “días después, el condenado ingresó a la casa de la víctima en plena madrugada y sin autorización de ella”. En tal sentido, agregó que “la agredió físicamente, le apoyó un cuchillo en el cuello y le produjo un corte en la mano”.
“El tercer ilícito también fue en mayo de 2024”, puntualizó Del Grecco. “En esta oportunidad, Medina ingresó nuevamente a la casa de la mujer, le tiró alcohol en la cara y prendió un encendedor”, afirmó la fiscal y sostuvo que “no pudo lograr su objetivo porque llegó uno de los hijos de ambos”.
La fiscal del MPA especificó que “los ilícitos continuaron el 8 y el 9 de mayo, con amenazas a través de mensajes enviados a ella y a uno de los hijos de ambos a través del teléfono celular”.
Por estos hechos, Medina fue juzgado y condenado a 11 años de prisión efectiva.