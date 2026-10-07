Por encima del promedio global

Lejos de la casa propia: un informe revela el costo de sostener una vivienda en el país

De acuerdo a un relevamiento de Hábitat para la Humanidad, en la Argentina el 83 % de las personas redujo al menos un gasto en el último año para pagar un lugar donde vivir, sobre todo si alquila. Planes postergados, incluso el de formar una familia.