Los precios de los autos usados de noviembre de 2026 ofrecen referencias para quienes buscan comprar, vender o cambiar su vehículo. Entre las versiones relevadas, un Volkswagen Gol 2016 parte de $8.077.000, mientras que una Ford Ranger 2023 alcanza los $59.562.000.
Autos usados: cuánto cuestan en noviembre los modelos más vendidos
La CCA informó 162.796 transferencias en octubre, con bajas frente a septiembre y a un año atrás. Los valores de referencia para las versiones más demandadas del país.
Las cotizaciones corresponden a datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) difundidos por Infobae. El listado incluye autos compactos, sedanes y camionetas, con diferencias de valor según el modelo, el año y la versión. Se trata de precios de referencia para cada unidad detallada.
Los precios de noviembre, modelo por modelo
Entre las opciones por debajo de los $10 millones aparecen dos versiones del Volkswagen Gol 2016 y el Chevrolet Classic del mismo año. El Ford EcoSport 2012 y el Fiat Palio 2016 también integran el grupo de vehículos relevados con cotizaciones inferiores a los $15 millones.
En las pick-ups, las referencias abarcan una Toyota Hilux 2025, una Volkswagen Amarok 2022 y dos Ford Ranger de distintos años. Para comparar los importes, es necesario distinguir la configuración de cada vehículo: los valores corresponden a las versiones indicadas en el siguiente cuadro.
Cuánto cuestan los usados
Noviembre de 2026 · Valores de referencia en pesos para las versiones detalladas.
|Modelo y año
|Versión
|Precio
|Volkswagen Gol 2016
|3 puertas, 1.4 Power 4G
|$8.077.000
|Volkswagen Gol 2016
|5 puertas, 1.4 Power 4G
|$8.705.000
|Volkswagen Gol Trend 2022
|5 puertas, 1.6 Trendline 2019
|$18.620.000
|Volkswagen Gol Trend 2022
|5 puertas, 1.6 Trendline Tiptronic 2020
|$18.993.000
|Toyota Hilux Pick Up 2025
|C/C 2.4 TDi 4x2 DX 6MT 2024
|$31.481.000
|Volkswagen Amarok 2022
|D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style, 258 CV
|$54.047.000
|Ford Ranger 2023
|D/C 3.0 TD V6 Lion LTD+ 4x4 10AT 2023
|$59.562.000
|Ford Ranger 2018
|D/C 3.2 TDCi Black Edition 4x4 6AT 2019
|$33.365.000
|Chevrolet Classic 2016
|4 puertas, 1.4 LS A/C DH ABG ABS PAC
|$9.878.000
|Peugeot 208 2025
|5 puertas, T200 CVT GT
|$26.708.000
|Ford EcoSport 2012
|5 puertas, 2.0 XLT 4x4 Plus CRO
|$12.389.000
|Toyota Corolla 2025
|4 puertas, HEV 1.8 SEG eCVT Safety
|$41.066.000
|Ford Ka 2020
|4 puertas, 1.5 12V SEL AT 2018
|$17.891.000
|Fiat Palio 2016
|5 puertas, 1.6 Sporting Pack Seg
|$13.624.000
Fuente: datos de la Cámara del Comercio Automotor difundidos por Infobae.
Las ventas retrocedieron en octubre
La actualización de los valores llega después de un mes de caída en las operaciones. Durante octubre se comercializaron 162.796 vehículos usados en la Argentina, un 2,10% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 166.285 transferencias.
La comparación con septiembre también mostró un retroceso. Frente a las 170.768 unidades vendidas durante ese mes, la actividad bajó un 4,67%. En el acumulado de enero a octubre se concretaron 1.537.248 operaciones, contra 1.602.941 del mismo período del año anterior: una disminución del 4,10%.
El Volkswagen Gol y Trend volvió a encabezar el ranking nacional, con 8.632 transferencias. Detrás se ubicaron la Toyota Hilux, con 6.192, y la Ford Ranger, con 4.523. La Volkswagen Amarok quedó cuarta, apenas seis operaciones por debajo de la Ranger.
Los 10 usados más vendidos
Octubre de 2026 · Cantidad de transferencias en Argentina.
|N.º
|Modelo
|Unidades
|1
|Volkswagen Gol y Trend
|8.632
|2
|Toyota Hilux
|6.192
|3
|Ford Ranger
|4.523
|4
|Volkswagen Amarok
|4.517
|5
|Chevrolet Corsa y Classic
|4.473
|6
|Peugeot 208
|3.601
|7
|Ford EcoSport
|3.211
|8
|Toyota Corolla
|3.176
|9
|Ford Ka
|2.869
|10
|Fiat Palio
|2.860
Fuente: datos de la Cámara del Comercio Automotor difundidos por Infobae.
El peso de las camionetas y los utilitarios
Las pick-ups tuvieron presencia entre los vehículos más comercializados. Dentro de ese segmento, la Toyota Hilux concentró el 26,6% de las transferencias. La Ford Ranger y la Volkswagen Amarok quedaron igualadas en participación, con el 19,4% cada una.
El listado de camionetas continuó con Chevrolet S10, Ford F-100, Fiat Toro, Nissan Frontier y Renault Oroch. Por marcas, Volkswagen encabezó las operaciones de usados con 27.763 unidades, seguida por Ford, con 21.229, y Renault, con 18.978.
Entre los utilitarios, el Renault Kangoo reunió el 16,7% de las transferencias. Le siguieron Volkswagen Saveiro, con el 11,7%; Peugeot Partner, con el 10,4%; Fiat Strada, con el 9,7%; y Fiat Fiorino, con el 8,7%.