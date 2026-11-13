Mercado de Capitales

Volatilidad financiera: el petróleo cayó y el VIX tuvo su mayor suba diaria en casi dos años

Luego de alcanzar los US$ 117,64 por barril a fines de octubre, el crudo retrocedió hasta los US$ 91,49 el 10 de noviembre. La corrección también impactó en las acciones de YPF y Vista, mientras que el índice VIX registró el 5 de noviembre su mayor suba diaria en casi dos años, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.