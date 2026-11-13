El mercado energético y los principales indicadores financieros internacionales atravesaron fuertes oscilaciones durante las primeras semanas de noviembre. El precio del petróleo Brent, que había alcanzado uno de sus valores más elevados del año a fines de octubre, registró una pronunciada corrección en apenas siete ruedas, mientras que la volatilidad de Wall Street experimentó un salto significativo.
Volatilidad financiera: el petróleo cayó y el VIX tuvo su mayor suba diaria en casi dos años
Luego de alcanzar los US$ 117,64 por barril a fines de octubre, el crudo retrocedió hasta los US$ 91,49 el 10 de noviembre. La corrección también impactó en las acciones de YPF y Vista, mientras que el índice VIX registró el 5 de noviembre su mayor suba diaria en casi dos años, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
De acuerdo con un informe elaborado por Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Brent pasó de US$ 117,64 por barril el 30 de octubre a US$ 91,49 el 10 de noviembre. La caída acumulada fue del 22,2%, aunque el valor del crudo todavía se ubicaba un 50,6% por encima del registrado al comienzo de 2026.
El comportamiento del petróleo se produjo en un escenario marcado por las tensiones geopolíticas, los cambios en las perspectivas de oferta y demanda y la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial. En paralelo, los mercados accionarios reflejaron parte de estos movimientos, con retrocesos en las cotizaciones de las principales compañías petroleras argentinas.
El Brent acumuló una suba del 50% desde comienzos de año
A lo largo de 2026, el petróleo internacional mostró una trayectoria de fuertes variaciones. Comenzó el año en torno a los US$ 60 por barril y aceleró su avance durante marzo, cuando superó los US$ 100. Posteriormente, inició una etapa de retroceso que llevó su cotización a ubicarse cerca de los US$ 72 hacia fines de junio y principios de julio.
En los meses siguientes, el crudo recuperó terreno hasta alcanzar los US$ 117,64 el 30 de octubre. Sin embargo, la tendencia cambió durante las primeras ruedas de noviembre, con una corrección que redujo considerablemente su cotización.
Las variaciones del Brent tienen impacto sobre distintos sectores de la economía. Una baja sostenida puede contribuir a reducir los costos energéticos y de producción, además de moderar las expectativas inflacionarias. Al mismo tiempo, implica menores ingresos potenciales para las compañías productoras de hidrocarburos.
El efecto final dependerá de la duración de esta corrección y de cómo evolucionen las condiciones del mercado energético internacional, especialmente en relación con los conflictos geopolíticos y el abastecimiento mundial.
YPF y Vista acompañaron la caída del petróleo
Las acciones de las principales petroleras argentinas también registraron movimientos importantes durante el año. Entre comienzos de enero y el 10 de noviembre, el Brent acumuló una suba del 50,6%, mientras que los papeles de YPF avanzaron un 2,7% y los de Vista un 13,9%.
Aunque ambas compañías cerraron el período con variaciones positivas, sus acciones tuvieron un desempeño inferior al incremento del precio internacional del crudo. Además, atravesaron distintas etapas de crecimiento y corrección: Vista alcanzó su máximo anual el 19 de mayo, con una cotización de US$ 79,25 por acción, mientras que YPF llegó a su valor más alto el 15 de septiembre, cuando alcanzó los US$ 57,61.
La relación entre el petróleo y las cotizaciones bursátiles no es necesariamente proporcional. Según el informe, también inciden factores específicos de cada empresa, como los niveles de producción, las inversiones, el desarrollo de nuevos proyectos y las perspectivas de crecimiento.
En ese sentido, el coeficiente de correlación entre los rendimientos diarios del Brent y las acciones de YPF se ubicó en 0,48 entre enero y noviembre, mientras que para Vista alcanzó 0,61. Ambos valores reflejan una relación positiva, más marcada en el caso de esta última compañía.
La conexión entre las cotizaciones se hizo evidente durante la primera parte de noviembre: mientras el Brent perdió un 22,2%, las acciones de YPF retrocedieron un 20,7% y las de Vista un 21,1%. El movimiento coincidió con mayores expectativas de una posible desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque la evolución del mercado seguirá condicionada por la situación geopolítica y las perspectivas de oferta y demanda.
El VIX registró su mayor salto diario desde diciembre de 2024
La incertidumbre también se reflejó en el índice VIX, conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street. Elaborado por el Chicago Board Options Exchange (CBOE), este indicador mide la volatilidad implícita esperada para el índice S&P 500 durante los próximos 30 días, a partir de los precios de sus opciones.
Un incremento del VIX suele reflejar una mayor demanda de cobertura por parte de los inversores frente a posibles movimientos bruscos del mercado. Por el contrario, los niveles más bajos suelen asociarse con períodos de mayor tranquilidad financiera.
Durante los primeros meses de 2026, el índice pasó de 14,51 puntos a comienzos de enero a un máximo anual de 31,05 puntos el 27 de marzo. Luego inició una tendencia descendente, con fluctuaciones durante el segundo trimestre, hasta ubicarse en niveles más reducidos durante agosto y septiembre.
Sin embargo, el 5 de noviembre protagonizó uno de los movimientos más importantes del año: pasó de 16,61 a 28,18 puntos en una sola jornada, lo que representó un incremento del 69,7%. Fue la mayor suba porcentual diaria desde el 18 de diciembre de 2024, cuando había avanzado un 74%. También superó el salto del 50,9% registrado el 4 de abril de 2025, durante otro episodio de turbulencia financiera internacional.
El aumento resultó transitorio. En las ruedas posteriores, el VIX retrocedió hasta los 19,46 puntos el 10 de noviembre, una caída del 30,9% respecto del máximo alcanzado cinco días antes.
La evolución de estos indicadores muestra cómo los acontecimientos geopolíticos y las expectativas económicas pueden trasladarse rápidamente a los mercados energéticos y financieros. La continuidad de la corrección del petróleo y la estabilidad de las bolsas dependerán, en buena medida, de la evolución de los conflictos internacionales y de las condiciones globales de abastecimiento y demanda.