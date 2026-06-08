Los fondos aceleran las ventas

Fuerte presión sobre los granos: el maíz toca mínimos de ocho meses

Los mercados agrícolas internacionales atraviesan una marcada tendencia bajista impulsada por la mejora de las condiciones climáticas en Estados Unidos, la falta de señales concretas en las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing y una reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. A este escenario se sumó una fuerte liquidación de posiciones por parte de los fondos de inversión, que profundizó las pérdidas y llevó al maíz a sus valores más bajos en ocho meses, mientras el trigo retrocedió de US$ 235 a US$ 210 por tonelada.