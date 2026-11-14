Aportó casi la mitad del superávit

Las exportaciones de petróleo crecieron 58,6% y lideraron el intercambio comercial argentino

Entre enero y septiembre de 2026, las ventas externas de crudo alcanzaron los US$ 7.753 millones, con un crecimiento interanual del 58,6%. En paralelo, el superávit comercial energético llegó a un récord de US$ 9.427 millones y explicó el 44,5% del saldo positivo total del país.