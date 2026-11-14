El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante los primeros nueve meses de 2026 y desplazó del primer lugar a la harina de soja, que históricamente ocupó un papel central en el comercio exterior.
Las exportaciones de petróleo crecieron 58,6% y lideraron el intercambio comercial argentino
Entre enero y septiembre de 2026, las ventas externas de crudo alcanzaron los US$ 7.753 millones, con un crecimiento interanual del 58,6%. En paralelo, el superávit comercial energético llegó a un récord de US$ 9.427 millones y explicó el 44,5% del saldo positivo total del país.
El cambio refleja el crecimiento de la producción hidrocarburífera, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, y una dinámica exportadora que ganó protagonismo en los últimos años.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las exportaciones de petróleo crudo sumaron US$ 7.753 millones entre enero y septiembre, un 58,6% más que en el mismo período de 2025. En tanto, las ventas externas de harina de soja totalizaron US$ 6.971 millones, con una mejora interanual del 7,4%.
La diferencia entre ambos productos también se observa en su evolución de mediano plazo. El valor exportado de petróleo durante los primeros nueve meses de 2026 fue 6,5 veces superior al registrado en igual período de 2021. En cambio, las exportaciones de harina de soja representaron alrededor de tres cuartas partes del monto alcanzado cinco años atrás.
Vaca Muerta impulsa el crecimiento de las exportaciones de crudo
El avance del petróleo está estrechamente relacionado con la expansión de la producción no convencional y las inversiones realizadas en Vaca Muerta. El desarrollo de estos yacimientos permitió revertir el estancamiento que había caracterizado al sector y ampliar los volúmenes disponibles para abastecer tanto al mercado interno como a los destinos internacionales.
A ese crecimiento productivo se sumó un contexto de precios favorable durante 2026. El barril de Brent llegó a superar los US$ 100 en un escenario de tensión geopolítica y cierre del estrecho de Ormuz, mientras que el promedio de cotización del año se ubicó un 23% por encima del registrado en 2025.
La situación de la harina de soja presenta una dinámica diferente. El producto enfrenta mayores dificultades para expandir sus ventas externas debido a la creciente competencia internacional y a una oferta global más abundante. En las últimas dos décadas, la producción mundial de harina de soja se duplicó, mientras que el consumo avanzó a un ritmo menor.
Uno de los factores que explica esta evolución es la expansión de los mandatos de biocombustibles en distintos mercados, que impulsó la demanda de aceite de soja y, como consecuencia del proceso industrial, incrementó la disponibilidad de harina. Este crecimiento de la oferta, superior al de la demanda, ejerció presión sobre los precios internacionales y limitó las posibilidades de expansión de las exportaciones argentinas.
El superávit energético alcanzó un máximo histórico
El crecimiento de las ventas externas de combustibles y energía también se reflejó en el resultado de la balanza comercial. Entre enero y septiembre, las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 12.452 millones, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron US$ 3.025 millones.
La diferencia entre ambos flujos dejó un superávit energético de US$ 9.427 millones, el mayor registro histórico. El resultado adquiere mayor relevancia al compararlo con el intercambio comercial total: representó el 44,5% del superávit argentino, que durante los primeros nueve meses del año llegó a US$ 21.198 millones.
La mejora estuvo impulsada tanto por mayores cantidades exportadas como por mejores precios. Las ventas externas de energía crecieron un 53,6% interanual en valor, producto de un incremento del 29,5% en los volúmenes y una suba del 18,6% en los precios.
Del lado de las importaciones, en cambio, las cantidades disminuyeron un 10,7%, aunque el encarecimiento del 23,3% de los productos adquiridos en el exterior llevó a que el gasto total aumentara un 10,1%. Por lo tanto, el incremento de las erogaciones no estuvo asociado a un mayor volumen de compras, sino principalmente a los precios internacionales.
El comportamiento también fue dispar según los productos. Mientras las importaciones de gasoil disminuyeron US$ 341 millones respecto de 2025, las compras de energía eléctrica aumentaron US$ 290 millones y las de gas natural licuado, US$ 259 millones.
El sector también marcó un récord en el ingreso neto de divisas
El aporte de la actividad energética se reflejó, además, en el mercado de cambios. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el saldo entre los cobros por exportaciones y los pagos por importaciones de bienes del sector alcanzó los US$ 7.890 millones entre enero y septiembre de 2026. La cifra superó ampliamente los US$ 4.337 millones registrados en igual período del año anterior y constituyó un nuevo máximo para el balance cambiario energético.
Solamente en septiembre, el ingreso neto por bienes llegó a US$ 1.120 millones, un 108% más que en el mismo mes de 2025, impulsado principalmente por mayores cobros de exportaciones.
No obstante, los indicadores de la balanza comercial del INDEC y del mercado de cambios del BCRA no son equivalentes. El primero registra el valor de los bienes exportados e importados, mientras que el segundo contabiliza los cobros y pagos efectivamente canalizados a través del mercado de cambios. Por sus diferencias de cobertura y momento de registro, ambos resultados no deben compararse como si midieran exactamente el mismo fenómeno.
En este escenario, el petróleo y el gas muestran un aporte creciente al ingreso de divisas, mientras que el sector eléctrico mantiene un saldo cambiario deficitario. Esta situación responde, entre otros factores, a las necesidades de abastecimiento del mercado interno y a las importaciones de electricidad, equipamiento e insumos que realizan las empresas del rubro.
El desempeño de 2026 confirma el cambio de perfil del comercio exterior argentino, con el petróleo crudo como principal producto exportado y la energía como uno de los sectores de mayor contribución al superávit comercial. La continuidad de las inversiones en Vaca Muerta y la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación serán determinantes para sostener esta tendencia y aprovechar el potencial de producción del país.